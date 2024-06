5 astuces redoutables pour faire fuir les moustiques cet été

La saison des moustiques est bel est bien arrivée. Voici cinq méthodes efficaces pour se protéger et se débarrasser de ces indésirables qui nous pompent le sang jusqu’à plus soif.

Si tout le monde attend l’été avec effervescence, peu sont ceux qui goûtent l’une des conséquences de la chaleur et de l’humidité : les moustiques. Véritables indésirables, les moustiques déclarent continuellement la guerre à l’être humain. Au-delà de l’aspect nuisible, les moustiques sont surtout dangereux car ils peuvent être porteurs de maladies et les transmettre à l’être humain.

Ainsi, pour se débarrasser et se protéger des moustiques, il existe plusieurs solutions efficaces qui vous permettront de passer un été plus paisible. En premier lieu, l’utilisation des répulsifs naturels, comme certaines plantes, peuvent être un outil d’enfer. En effet, plusieurs plantes, comme la lavande, la citronnelle, l’herbe à chat, le basilic ou encore la menthe poivrée, dégagent des odeurs qui rebutent les moustiques. Placez-en autour de votre jardin ou de votre maison pour créer une barrière naturelle contre ces insectes.

Crédit photo : iStock

La seconde option serait d’avoir recours à des insectifuges. Appliqué sur la peau, l’insectifuge permet de se protéger la peau contre les moustiques qui ne prendrait aucun plaisir à venir se poser pour vous sucer le sang.

Si vous préférez des solutions plus naturelles, vous pouvez utiliser des huiles essentielles comme l’huile d’arbre à thé, l’huile de lavande ou l’eucalyptus. Il est cependant important d’effectuer un test cutané avant pour éviter d’éventuelles réactions allergiques.

Des astuces efficaces pour lutter contre les moustiques

Une autre méthode réside dans la suppression des eaux stagnantes que ce soit chez vous ou autour de votre maison. Que ce soit dans les soucoupes des plantes, dans les gouttières obstruées, les eaux stagnantes peuvent être des sites de reproduction pour les moustiques. Dans la même idée, pensez à tondre régulièrement votre pelouse et à vous débarrasser des feuilles et des débris afin de créer un environnement moins hospitalier pour les moustiques.

Crédit photo : iStock

Enfin, il existe également les pièges électriques, qui émettent du dioxyde de carbone et de la chaleur, imitant alors la respiration humaine et la chaleur corporelle. Dupé, le moustique se retrouvera piégé et grillé comme un steak dans un barbecue.Si vous optez pour un tel appareil, veillez à bien le nettoyer régulièrement pour garantir son efficacité.

Sinon, si vous êtes un fervent défenseur des lois de la nature et de la chaîne alimentaire, adoptez une araignée et dressez-la pour tuer des moustiques. Elles s’en donneront à coeur joie !