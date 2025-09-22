Tout le monde le fait, mais vous ne devriez jamais utiliser cet ustensile de cuisine

Des chercheurs allemands viennent d’alerter sur la composition nocive d’un ustensile de cuisine très utilisé.

Mieux vaut faire attention à ce que l’on cuisine. On ne parle pas ici d’aliments transformés, mais des ustensiles pour les cuisiner. Certains sont utilisés chaque jour alors qu’ils sont nocifs pour la santé.

Ces ustensiles contiennent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, aussi appelées PFAS. On les retrouve dans des objets divers et variés aux propriétés bien précises : imperméabilisantes, anti-adhésives et résistantes aux fortes chaleurs. Cela est bien pratique sur le papier. Sauf qu’en France, ces substances sont classées « cancérogènes pour les humains » depuis décembre 2023.

Un ustensile de cuisine à bannir

Crédit photo : Ekaterina79/ iStock

Malheureusement, les PFAS sont présents dans de nombreux ustensiles de cuisine : poêles antiadhésives, casseroles et même le papier cuisson/ sulfurisé. C’est ce que vient de révéler une étude allemande effectuée par la Fédération allemande pour l'environnement et la protection de la nature (BUND).

Ainsi, certains papiers cuissons vendus dans le commerce contiennent des PFAS. Ces derniers permettent de rendre le papier imperméable à l'eau et au gras et de résister à des températures très élevées.

« Dans les papiers de mauvaise qualité, les PFAS s'évaporent à haute température et atterrissent dans l'air et les aliments. Il vaut mieux ne pas utiliser de papier cuisson à une température supérieure à 220 °C », explique Luise Körner, experte en chimie à la BUND.

Crédit photo : Pawel Kacperek/ iStock

Lors de fortes températures, le papier se dégrade, libérant alors les PFAS dans l’air et vers les aliments. Malgré tout, toutes les marques ne sont pas concernées. Si vous souhaitez réellement acheter du papier sulfurisé, les scientifiques recommandent ainsi de privilégier ceux portant la mention « sans PFAS ». Pour Luise Körner, le mieux est de ne pas utiliser de papier sulfurisé du tout.

À la place, vous pouvez utiliser du papier en silicone alimentaire, non dangereux pour la santé, affirment les scientifiques, car dépourvu de gaz nocif. Enfin, pour remplacer le papier sulfurisé, recouvrez votre plaque de cuisson de margarine ou d’huile végétale puis de farine. Vous pouvez ensuite chauffer vos aliments sans crainte.