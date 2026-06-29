Soldes 2025 : voici quand acheter pour payer 75% moins cher, oubliez les 4 premiers jours

Quand vous faites les soldes, il faut faire attention à plusieurs détails afin de faire les meilleures affaires au bon moment et ne pas exploser son budget pour rien.

Soldes : une période de réductions à ne pas louper

Avec la chaleur, vous êtes peut-être passé à côté, mais les soldes ont bel et bien débuté le 24 juin dernier. Pas de panique si vous n’en avez pas encore profité puisqu’elles durent jusqu’au 21 juillet prochain.

D’ailleurs, il existe une période plus intéressante qu’une autre pour réaliser les meilleures affaires durant les soldes. Le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie (Crédoc) a mené une enquête sur le sujet. Il révèle ainsi que les quatre premiers jours de soldes sont les plus avantageux pour faire ses achats. De cette façon, vous êtes certain d’avoir l’embarras du choix sur les produits prisés en vente.

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Optez pour les deuxième et troisième démarques pour faire de bonnes affaires

Crédit photo : gradyreese/ iStock

Cependant, si vous avez manqué ce créneau, rien n’est perdu. Il sert surtout à obtenir les produits les plus recherchés, mais pas forcément les plus soldés.

Pour cela, mieux vaut attendre la deuxième voire la troisième démarque. En général, les remises sont plus importantes. Les magasins tentent de vider leurs stocks et peuvent brader des produits entre 50 et 75%. De cette façon, vous êtes quasiment certain d’acheter moins cher. Mais n’attendez pas trop car si le stock à épuiser est faible, vous risquez de ne plus rien trouver.

Enfin, quand vous jetez votre dévolu sur un produit, faites bien attention aux conditions d’achat. Ce n’est pas parce que le produit est en solde qu’il pourra être repris et échangé. Demandez toujours avant de vous lancer au risque de dépenser pour rien en cas de problème. Sur internet, en revanche, il est possible de rendre un produit sous sept jours, même soldé. Côté vêtements, les nouvelles collections ne sont généralement pas concernées par les promotions, alors ouvrez l'œil.