Si vous êtes en télétravail, vous pouvez déduire jusqu'à 626 euros de vos impôts

Alors que les Français sont invités à remplir leur déclaration d’impôt, bonne nouvelle pour les employés qui sont en télétravail : il est possible de déduire jusqu’à 626 euros de frais sur sa déclaration d’impôt.

Depuis quelques jours, il est possible de faire sa déclaration d’impôt en ligne. Cette année, deux parties de la maison doivent être déclarées en plus de la piscine. La déclaration d’impôt est une étape à ne pas manquer pour faire connaître vos revenus à l’administration fiscale.

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Depuis la pandémie de Covid, de plus en plus de Français ont opté pour le télétravail, comme cet homme qui cumule trois jobs depuis chez lui. Si vous travaillez également à votre domicile, sachez qu’il est possible de déduire jusqu’à 626 euros de frais en remplissant correctement votre déclaration d’impôt.

Des frais liés au télétravail

En effet, certains frais liés au télétravail peuvent faire l’objet d’une déduction d’impôt ou d’une exonération. Vous pouvez notamment déduire tout ce qui vous sert à travailler depuis chez vous comme votre abonnement téléphonique ou internet, vos factures d’électricité ou vos équipements de bureau. Cela concerne par exemple vos achats de cartouches d’encre, de ramettes de papier, de mobilier ou de matériel informatique.

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Pour déduire ces frais, deux options s’offrent à vous. Vous pouvez choisir un abattement fixe de 10% automatiquement calculé par l’administration française, ou opter pour un forfait de 2,70 euros par jour télétravaillé, dans une limite maximum de 59,40 euros par mois et 626 euros par an. Dans ce cas, vous devez inscrire le montant des frais réels dans les cases 1AL et 1DK de votre déclaration.

Fournir des justificatifs

Notez que dans ces deux cas, il vous sera demandé de fournir des justificatifs et des factures pour prouver l’existence de vos frais. Comme on peut le lire sur le site officiel des impôts, il se peut également que votre employeur vous ait versé une allocation pour couvrir vos frais de télétravail.

Dans ce cas de figure, votre employeur vous rembourse une partie de votre abonnement internet, de votre diagnostic électrique ou de votre logement. Il peut également vous accorder une prime forfaitaire pour couvrir les frais liés au télétravail. Dans ces cas-là, l’allocation perçue est exonérée d’impôt.

Vous savez désormais comment bien remplir votre déclaration d’impôt et déduire les frais pour votre activité en télétravail.