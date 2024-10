Vous risquez une grosse amende si vous roulez avec ces pneus bientôt interdits

Vos pneus sont peut-être encore acceptés, mais dès le mois prochain, vous pourriez vous retrouver en infraction et recevoir une grosse amende.

Si vous habitez à la montagne ou si vous prévoyez de vous y rendre dans les prochains jours, prenez vos précautions. Dès le 1er novembre prochain, vous pourriez être en infraction. En cause, les pneumatiques de votre véhicule. Ici, il n’est pas question des pneus trop lisses, donc trop usés, mais de leur homologation.

Depuis son entrée en vigueur en 2021, la loi Montagne oblige les automobilistes à se munir de pneus spécifiques dans certains massifs montagneux -Pyrénées, Alpes, Massif Central, Vosges, Jura, Corse- entre le 1er novembre 2024 et le 31 mars 2025.

En tout, ce sont 34 départements français qui sont concernés. Les automobilistes qui circulent dans ces régions devaient jusqu’à maintenant être munis de pneus hiver, de pneus quatre saisons ou de chaînes et de chaussettes à neige. Si tel sera encore le cas dès le 1er novembre, ils pourraient s’exposer à une amende.

Quels pneus avoir pour rouler dans les zones concernées ?

Pneus3PMSF obligatoires. Crédit photo : Loi Montagne

Désormais, les conducteurs devront se munir de pneus avec la seule mention 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake). Leur adhérence et performance sur la neige, la glace et le verglas sont soumis à des normes de conformité plus strictes en adéquation avec la loi Montagne.

Ces pneus présentent sur le flanc un logo en forme de pic montagneux avec un flocon de neige en son centre. Les zones concernées par la loi Montagnes seront signalées par des panneaux B58 représentant une montagne, une valise avec un pneu en chaîne et un pneu hiver.

Panneau B58. Crédit photo : Wikipedia

Dès lors, oubliez les pneus M+S (Mud and Snow, soit boue et neige) et 4S (4 saisons) qui ne seront plus autorisés. Tout comme les pneus M+S suivis du marquage 3PMSF.

Pneus hiver non autorisés. Crédit photo : Zigmunds Dizgalvis/ iStock

Par ailleurs, L’Internaute rappelle que les policiers ne pourront pas verbaliser les conducteurs en infraction. Ils feront d’abord de la prévention en attendant que les changements aient été opérés. À l’avenir, c’est une amende de 135 euros et l’immobilisation du véhicule par les forces de l’ordre que vous risquerez en cas de non-respect de la loi.