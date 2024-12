Ce nouveau panneau de signalisation trompeur peut vous coûter 135 euros d'amende si vous ne le respectez pas

Récemment, un nouveau panneau a fait son apparition sur les routes de France. Voici ce qu’il signifie et ce que vous devez faire pour éviter une amende salée et un retrait de points important sur votre permis de conduire.

Sur la route, les panneaux de signalisation sont indispensables pour prévenir les automobilistes des différents dangers et leur permettre d’adapter leur conduite afin d’éviter les accidents. Ces panneaux évoluent régulièrement selon les règles de circulation. Cependant, ils ne sont pas tous connus des automobilistes. Pourtant, si on ne respecte pas les codes de la sécurité routière, nous nous mettons en danger et nous pouvons écoper d’une amende salée et d’un retrait de points sur notre permis de conduire.

Crédit photo : iStock

C’est le cas d’un panneau de signalisation encore méconnu. Il est relativement récent sur les routes françaises puisqu’il a fait son apparition il y a deux ans. Au départ, il était visible uniquement en empruntant le tunnel de Foix, en Occitanie. Aujourd’hui, il se répand de plus en plus en France et surprend les automobilistes. On vous dit tout sur ce panneau à connaître absolument.

Un panneau important

Ce panneau de signalisation est carré à fond gris, entouré d’un liseré jaune. Il contient trois éléments : le dessin d’un tunnel en haut, l’inscription “Vérifiez votre distance de sécurité” au milieu et un schéma de deux voitures se suivant en bas.

Crédit photo : Vonews

Ce panneau indique aux automobilistes qu’ils doivent vérifier leurs distances de sécurité dans le tunnel et qu’ils ne doivent pas rouler trop près des autres véhicules. Mais il y a autre chose à remarquer : entre les deux voitures se trouve une ligne en pointillés avec deux petits symboles bleus à chaque extrémité. Selon Vonews, ces symboles représentent les balises lumineuses que l’on trouve dans les tunnels, le long de la route. Ils sont très importants sur ce panneau car cela indique que pour être à bonne distance des autres véhicules, vous devez maintenir une distance équivalente à celle séparant les balises lumineuses.

Si vous ne respectez pas cette indication et que vous roulez trop près des autres voitures, vous pouvez écoper d’une amende de 135 euros ainsi que le retrait de trois points sur votre permis de conduire. Ainsi, il convient de faire attention lorsque vous roulez dans un tunnel pour éviter de payer une amende salée, mais aussi pour votre propre sécurité.