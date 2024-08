Cet objet autonome à monter soi-même est l'astuce ultime pour se débarrasser des moustiques

À Toulouse, la start-up LAMI a créé un concept de piège à moustiques intelligent totalement autonome qui vous évitera bien des désagréments.

La saison des moustiques est en pleine effervescence, pour notre plus grand malheur. Cette insecte nuisible a le don de gâcher notre existence, à tel point que même le son de son battement d’ailes près de nos oreilles nous irrite au plus haut point. Bien heureusement, il existe toutes sortes de techniques afin de s’épargner les piqûres et les démangeaisons qui s'en suivent.

Crédit photo : iStock

La start-up toulousaine LAMI a mis au point un système destiné à capturer les moustiques de façon autonome. Il s’agit d’une borne qui utilise des phéromones visant à attirer le moustique. Il est d’ailleurs possible de monter cette borne soi-même en suivant un mode d’emploi en ligne.

"Cette borne anti-moustiques est totalement autonome, on n'a pas besoin de la brancher. Elle est livrée en kit, les particuliers peuvent ainsi la monter eux-mêmes"

À l’origine de LAMI se trouve un couple, Emmanuel Liais et Marie Salomon, qui s’est retrouvé démuni face aux moustiques lorsqu’ils se sont installés près de Toulouse :

“On a emménagé près de Toulouse et on a été envahis par les moustiques. Nous n’avons trouvé aucune solution efficace dans le commerce. On s’est alors dit qu’on allait créer notre propre piège”

Crédit photo : LAMI

80% de moustiques en moins

Ils ont alors développé un piège basé sur le biomimétisme pour attirer et capturer de façon efficace les moustiques en extérieur. Plus concrètement la borne reproduit donc l’odeur humaine et la transpiration à l’aide de CO2. Commercialisé depuis bientôt deux ans, ce piège mesure 90 centimètres de hauteur. Il est vendu à 400 euros pour la borne nue et 500 euros pour la borne avec panneau solaire.

“L’odeur, la couleur rouge et le CO2 vont attirer les moustiques, ils vont être ensuite aspirés dans les filets. Des filets qui ne se vident presque jamais, car la maille permet de faire sécher le moustique et de le réduire en poussière.”

Une fois installée, la borne simule ainsi la présence humaine pour attirer et piéger les moustiques dans un rayon de 20 à 30 mètres, réduisant leur présence de 80 % en seulement 2 à 4 semaines.

Crédit photo : LAMI

Pour que le piège soit le plus efficace possible, il faut toutefois l’installer à un endroit idoine à l’extérieur. Par exemple, il ne faut pas l’installer à côté de la table de votre jardin où vous êtes, parce que le moustique préfèrera toujours piquer l’être humain.