Ce scanner intelligent estime en 3 minutes le prix de votre voiture

Cela ressemble à s’y méprendre à un banal portique sur un parking de supermarché. Il s’agit pourtant d’un scanner intelligent. Mais à quoi peut-il bien servir ?

Fin février dernier, un scanner dit « intelligent » a été installé à côté de l’enseigne Carrefour de Barentin, près de Rouen, indique le site Actu76. Il s’agit d’un scanner mis en place par la start-up française ProovStation.

Son but : proposer une offre de rachat de votre véhicule en quelques minutes seulement. Grâce à une intelligence artificielle, le kilométrage de la voiture et des capteurs installés dans le portique, le tour est joué. « Plus de 200 photos sont prises et analysées par ses algorithmes afin d’établir un diagnostic », précise la start-up.

Le scanner passe au crible les pneumatiques, le vitrage, l’optique et la carrosserie, tandis que la plaque d’immatriculation est également scannée. « On récupère l’âge de la voiture ainsi que toutes les caractéristiques du véhicule : finition, options, etc. », explique le créateur et président de ProovStation, Cédric Bernard.

Une offre d’achat moins d’une heure plus tard

Crédit photo : Actu76

L’ancien garagiste a créé ProovStation pour offrir une évaluation impartiale et automatique du rachat d’un véhicule.

« On a souhaité retourner le marché. D’habitude, vous allez en ligne, vous faites une estimation. Là, on vient directement faire son scanner sur les parkings de supermarché. Cela prend trois minutes. Entre 15 et 45 minutes après le scanner, vous recevez une offre de rachat, valable pendant sept jours », poursuit le fondateur.

Si l’offre vous satisfait, ProovStation récupère alors un pourcentage de la revente du véhicule auprès de l’acheteur BcAuto Enchère. Ce dernier appartient au groupe BCA MarketPlace. Comme le précise encore le site d’actualités locales, il s’agit du « leader européen de la vente de véhicules d’occasion aux professionnels de l’automobile ».

La start-up récupère le véhicule à un point donné avant de verser le paiement dans les 24 heures qui suivent.

D’après le test effectué par Actu76, l’estimation de leur véhicule était bien inférieure à leurs attentes (2800 euros). Celle du site Vendezvotrevoiture.fr atteignait les 5232 euros.