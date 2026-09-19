Télétravail, débutants acceptés... cette offre de France Travail promet jusqu'à 7 000 euros par mois

France Travail vient de partager une offre emploi pour le moins alléchante, susceptible d’intéresser les candidats adeptes du télétravail.

Vous cherchez une nouvelle opportunité professionnelle ? Si la réponse est oui, alors cette offre d’emploi publiée par France Travail pourrait vous séduire.

Au programme : télétravail à temps plein, des missions accessibles aux débutants et un salaire pouvant grimper rapidement. Suivez le guide !

Une offre d’emploi de commercial(e) alléchante

Mise à jour le 15 septembre dernier, l’annonce précise que TRIARIS recherche «des commerciaux indépendants pour développer ses activités partout en France».

Vous l’ignorez peut-être, mais cette entreprise est spécialisée dans la prospection et le développement des ventes pour le compte d’autres sociétés. Les tâches ?

« Vous intervenez sur des missions B2B et B2C : prospection, qualification des besoins, présentation des offres, négociation et conclusion des ventes », détaille le descriptif du poste repéré par le Journal des Femmes.

À noter que des prospects déjà identifiés peuvent être transmis aux candidats retenus, qui recevront tous les outils et supports commerciaux nécessaires pour travailler dans les meilleures conditions possibles.

Autre information importante : ce poste n’est ni un CDI ni une mission d’intérim. Il relève d’un statut d’indépendant ou de freelance, ou le devenir.

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Jusqu’à 7 000 euros par mois

Concernant la rémunération, c’est là que cela devient intéressant puisque les chiffres ont de quoi donner le tournis.

France Travail précise que le montant potentiel varie de 1 500 euros à 7 000 euros par mois. Une fourchette intéressante, qui dépend bien évidemment de l’activité et des résultats.

Autre élément à retenir : les commissions ne sont pas plafonnées. Cela signifie que les revenus peuvent grimper selon le ventes réalisées.

L’entreprise cherche des profils à l’aise au téléphone, autonomes, organisés et qui aiment relever des défis. Les débutants et les personnes en reconversion sont les bienvenus, même sans expérience dans le domaine.