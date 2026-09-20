L'Aurum R1 est à mi-chemin entre la caravane et la « tiny house », et il est tout à fait unique

À mi-chemin entre la caravane et la tiny house, ce nouveau modèle permet de voyager avec un maximum de confort.

Si les tiny houses sont en vogue, les caravanes, elles, ont toujours la cote. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur allemand Aurum Globe l’a bien compris.

La raison ? Cette entreprise a récemment présenté le premier exemplaire de la plus petite caravane de voyage de sa gamme R-Series, qui se transforme en tiny house une fois installée au camping.

Une caravane qui se tranforme en tiny house

Baptisé Aurum R1, ce nouveau modèle hybride est équipé d’une technologie de pointe. Il est en effet doté d’un mécanisme d’extension entièrement automatique, en attente de brevet, rapporte le site spécialisé Autoevolution.

Une fois arrivé au camping, ou sur le lieu de stationnement, il suffit d’utiliser l’application dédiée sur son smartphone ou sa tablette et d’appuyer sur une icône. Résultat : le R1 déploie alors ses deux extensions latérales, se met à niveau et voit sa surface habitable presque doubler.

Côté dimensions, la caravane mesure 4,6 mètres de long, 3 mètres de haut et 2,5 mètres de large. Une fois déployée, elle peut atteindre près de 5 mètres de large et offre une surface habitable de 15 m². Une vraie tiny house particulièrement confortable.

Cette petite maison sur roues est conçue pour un couple. Au centre se trouve le salon avec un canapé convertible, qui constitue l’unique couchage de la R1. On y trouve également une petite table à manger rabattable.

L’autre extension abrite la salle de bain, qui comprend un lavabo, une petite douche et des toilettes. De son côté, la cuisine en forme de L possède une plaque de cuisson, un évier double, un petit frigo et un micro-ondes. Enfin, la tiny house renferme de nombreux espaces de rangement.

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Un véhicule hybride qui offre tout le confort

Concernant les équipements, la R1 dispose notamment des fenêtres avec des encadrements en aluminium, une porte avec une serrure numérique, un chauffe-eau, un système de filtration de l’eau et une ventilation automatique.

Ce n’est pas tout. Elle dispose de 100 litres d’eau propre et d’un réservoir de 110 litres pour les eaux usées.

Autre point important : l’Aurum R1 peut être utilisée toute l’année et est équipée d’un système de climatisation réversible pour le chauffage et la climatisation, pour plus de confort.

Sur demande, un chauffage au sol peut être installé. Parmi les équipements supplémentaires, il est possible d’ajouter un lave-vaisselle ou un four, à condition de sacrifier un peu d’espace et d’avoir le budget nécessaire.

Présentée en juin 2026, l’Aurum R1 n’a pas encore de prix public. Mais son ancien tarif de départ s’élevait à 97 000 euros sans les extensions.