Ces véhicules diesel sont interdits dans plusieurs villes de France depuis le 1er janvier 2024 !

Avis aux personnes qui roulent en diesel, en France, trois grandes villes ont décidé d’interdire les véhicules les plus polluants depuis le 1er janvier 2024. On vous en dit plus.

Si vous roulez en véhicule diesel, méfiance. Dans le cadre de la protection de l’environnement et de la réduction de la pollution, trois villes de France, dont Lyon, Grenoble, Strasbourg, et 12 communes proches de Grenoble, ont décidé d’interdire l’utilisation des véhicules les plus polluants sur les routes. Et ce, dès ce 1ᵉʳ janvier 2024. Oui, vous avez bien lu.

Crédit photo : iStock

Quels risques en cas d’utilisation du véhicule ?

Pour rappel, ces villes avaient déjà interdit la circulation des véhicules classés Critic’Air 5 et qui ne disposaient pas des vignettes du gouvernement qui contrôlent l’empreinte carbone et la pollution des véhicules.

Désormais, et dès ce mois de janvier, les véhicules classés Critic’Air 4 seront également interdits sur les routes et dans ces communes. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Dans la plupart des cas, les véhicules diesels qui seront interdits sont des voitures immatriculées entre 1ᵉʳ janvier 2001 et le 31 décembre 2005 ou des deux-roues immatriculés entre le 1ᵉʳ juin 2000 et le 30 juin 2004, comme le précise le site Capital. Si les utilisateurs continuent à utiliser ce véhicule, ils risquent une amende de 68€ pour les voitures et 135€ pour les camions et bus.

La mesure est radicale, certes, mais permettra dans les années à venir, de réduire l’impact écologique de ces villes et d’avoir une meilleure qualité de l’air. La ville de Lyon a même annoncé l’interdiction des véhicules de type Critic’ Air 2, pour 2028.

Vous l’aurez compris, le véhicule hybride ou électrique, devient de plus en plus indispensable. Il est temps de protéger l'environnement en veillant à contrôler son impact écologique et son empreinte carbone.

Alors, vous avez déjà commandé votre vignette ?



Crédit photo : iStock