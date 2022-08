Dans cette ville, laisser votre moteur de voiture allumé vous coûtera 135 € d'amende

Pour faire diminuer la pollution de l’air, cette ville française a décidé de faire payer une amende aux automobilistes qui laissent le moteur de leur voiture allumé à l’arrêt.

Nous sommes nombreux à l’avoir déjà fait : quand on est en voiture et qu’on se gare quelques minutes sur une place de parking, nous pouvons laisser notre moteur allumé même si l’on est à l’arrêt.

Pourtant, cette habitude est très mauvaise puisqu’elle pollue l’environnement. Elle est notamment dangereuse en été, pendant les périodes de sécheresse, car elle contribue à la formation de pics de pollution dans les villes.

Crédit photo : iStock

Pour obliger les automobilistes à éteindre leur moteur quand ils attendent à l’arrêt, la ville de Nancy a décidé de prendre une mesure forte.

135 euros d’amende pour avoir laissé son moteur allumé

Les élus de la ville ont fait passer un arrêté et désormais, les automobilistes qui laissent leur moteur tourner devront payer une amende de 135 euros, ce qui équivaut à une contravention de quatrième classe.

« Trop souvent, les moteurs des véhicules arrêtés en stationnement ou en dehors de la circulation sont laissés en marche pendant de longues minutes, rejetant inutilement des gaz et des particules fines, alors que la qualité de l’air en ville est fortement impactée par le trafic automobile et routier. Cela est d’autant plus vrai que la ville de Nancy connaît régulièrement des épisodes d’alerte à la pollution de l’air, entraînant des conséquences graves pour la santé des habitants, notamment durant ces périodes de fortes chaleurs », a déclaré Mathieu Klein, le maire de Nancy.

#communiqué La Ville de Nancy rappelle l'interdiction aux conducteurs de laisser tourner leur moteur en stationnement ou à l'arrêt en dehors de la circulation. pic.twitter.com/Q3pFi5n1H9 — Ville de Nancy (@VilledeNancy) August 12, 2022

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette mesure n’est pas réellement une nouveauté. Le 12 novembre 1963, un arrêté ministériel a été appliqué, précisant que « les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid ». Ainsi, depuis cette date, nous pouvons tous écoper d’une amende de 750 euros partout en France, si nous refusons de couper le moteur de notre voiture.

Si la ville de Nancy a décidé d’appliquer cette règle en diminuant le montant de l’amende, une exception sera autorisée : il restera possible de laisser tourner son moteur pour le préchauffer en cas de températures négatives.