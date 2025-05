80 euros de réduction sur ce robot Ninja indispensable de l'été pendant une durée limitée

Pour vous régaler et régaler vos convives, optez pour ce robot facile d’utilisation qui égayera votre été et surtout, vos papilles.

On peut enfin le dire : les beaux jours sont là et la chaleur avec. Alors, pour se rafraîchir tout en se faisant plaisir, quoi de mieux que de déguster une délicieuse glace, un sorbet ou même un frappé ? Le tout fait maison.

Vous imaginez déjà le temps infini que vous allez passer en cuisine à suivre les recettes à la lettre pour une création qui vous déçoit ? Détrompez-vous. Car avec ce robot très prisé des ménages, le marchand de glaces, ce sera vous ! Et pour cela, rien de mieux que de faire appel à la machine Ninja CREAMI Deluxe.

Crédit photo : Ninja

On vous avait prévenu, avec cet appareil, c’est la gourmandise à la maison et la facilité d’exécution assurées. Le Ninja CREAMI Deluxe propose 10 options dans cette version, soit 4 de plus que le précédent modèle. Avec lui, vous pouvez concocter des glaces à l’italienne, des crèmes glacées, des granités, des yaourts glacés, des frappés, des sorbets et toutes autres boissons fraîches. On vous voit déjà saliver.

Une utilisation facile pour une large gamme de choix

Crédit photo : Ninja





En plus de cela, le programme Extras du Ninja CREAMI Deluxe vous permet de créer et d’élaborer des combinaisons de saveurs uniques. Ainsi, si vous souhaitez ajouter un peu de folie, il est possible de mettre dans vos recettes des bonbons, des cacahuètes, des fruits et des noix... De quoi devenir un vrai pro en la matière.

Pour créer différentes saveurs, il vous suffit de transformer votre première base surgelée dans la partie supérieure, tandis que la seconde base ira dans la partie inférieure. Car on allait oublier de mentionner que la confection de vos desserts glacés est un jeu d’enfant. Il vous suffit de créer une base, à la saveur de votre choix, puis de la glisser au congélateur pendant 24 heures. Ensuite, vous pouvez l’ajouter dans l’appareil afin qu’il la brasse. Un simple bouton sur crème ou boisson vous permet de choisir la texture.

Le plus dur sera d’attendre que le robot fasse son œuvre avant de pouvoir déguster votre dessert. Enfin, les accessoires (cuves, couvercles et pâle) sont lavables au lave-vaisselle. De quoi vous laisser le champ libre pour déguster votre glace et votre boisson en toute tranquillité ou avec vos convives.

Profitez-en, le Ninja CREAMI Deluxe est vendu à prix réduit sur le site ninjakitchen.fr : 219,99 euros au lieu des 299,99 euros initiaux.