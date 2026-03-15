Gazole, essence... Où sont les stations près de chez où le prix des carburants sont moins élevés que la moyenne en France ?

Conséquence du conflit au Moyen-Orient, le prix du pétrole a encore bondi de 5 % mercredi 11 mars. Les coûts des carburants pourraient continuer à augmenter.

Le prix du pétrole s'est inévitablement envolé depuis les premières frappes israélo-américaines en Iran, et les répliques iraniennes qui ont notamment touché des pays du Golfe et perturbé le trafic maritime. Le prix du baril de brut Brent s''établissait à 96,6 dollars (soit 84,2 euros), mercredi 10 mars, en recul après avoir largement franchi la barre des 100 dollars la veille, mais toujours bien au-dessus de sa valeur en février. Un embrasement qui se fait déjà ressentir dans les stations-service, où les prix à la pompe sont aussi en hausse.

La comparaison des prix au niveau national entre le 27 février, veille des premières frappes en l'Iran, et lundi montre que le SP95-E10, essence la plus consommée par les Français, a pris 11 centimes, à 1,83 euro le litre, soit 6% d'augmentation et une différence d'environ 5 euros pour un plein de 50 litres, selon des calculs de l'AFP. La facture est encore plus lourde pour le gazole, qui se vendait lundi à 2 euros le litre en moyenne, contre 1,72 euros le 27 février, soit une hausse de 16%.

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Forcément, dans ce contexte, chaque automobiliste est à la recherche du bon plan afin de ne pas subir de plein fouet cette hausse des prix, même si à certains endroits, cela semble compliqué.

Une carte accessible en ligne

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Selon la base de données du site prix-carburants.gouv.fr, plateforme, gérée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), vous avez en libre accès des informations de suivi tarifaire des stations-service localisées en France hexagonale et en Corse.

Vous avez l’opportunité de rechercher la localisation, le type de carburants qui vous concerne et les différentes enseignes de stations-services. Selon FranceInfo, qui a opéré ses propres calculs, les tarifs sont globalement très proches les uns des autres, avec des écarts par rapport à la moyenne nationale qui n'excèdent pas 3% dans quatre stations sur cinq.

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Seules de rares stations se démarquent avec des prix très inférieurs ou beaucoup plus élevés que la moyenne. Ainsi, dans la station de la commune d'Aillon-le-Jeune, en Savoie, les tarifs étaient, le 6 mars, 8% moins chers que la moyenne dans le reste de l'Hexagone. A l'inverse, les prix les plus élevés sont relevés dans la station Avia de Vasles, dans les Deux-Sèvres : +51% par rapport à la moyenne nationale.

En revanche, si vous êtes frontalier, notamment dans le Nord, vous pourriez vous tourner vers la Belgique où le prix des carburants est plus bas de quelques centimes, grâce à l’État qui a imposé un plafond. Ce qui, sur un plein, peut faire la différence sur votre budget mensuel.