Voici la marque de lave-vaisselle la plus fiable, selon le magazine 60 millions de consommateurs

On vous révèle, dans cet article, quelle est la meilleure marque de lave-vaisselle selon 60 millions de consommateurs.

S'il y a bien une tâche ménagère que l'on rechigne tous à exécuter tant elle est chronophage et désagréable, c'est la vaisselle. Nettoyer nos assiettes sales, mais aussi nos couverts et autres ustensiles après chaque repas n'est jamais facile et il faut une bonne dose de courage ainsi qu'une sacrée volonté pour s'y mettre.

Or, beaucoup d'entre nous ont la très mauvaise habitude de remettre cette satanée corvée au lendemain, mais lorsque la montagne de vaisselle accumulée atteint des sommets dans l'évier, il faut se rendre à l'évidence et mettre la main à la pâte.

Crédit photo : iStock

Quelle est la marque de lave-vaisselle la plus fiable ?

Fort heureusement, les plus chanceux ont un lave-vaisselle. Selon le cabinet d’études de marché GFK, 64 % des foyers français en possédaient un en 2022. Et il faut bien reconnaître que cet appareil change la vie au quotidien. Grâce à ce dernier, on peut en effet tout laver de manière rapide et efficace et, surtout, faire de belles économies sur notre consommation d'eau. Ce qui n'est évidemment pas négligeable.

Mais attention toutefois ! Pour qu'un lave-vaisselle puisse être votre meilleur allié dans la cuisine et sur les factures, il faut qu'il soit à la fois fiable et performant. Il est donc primordial de faire le meilleur choix possible lorsque l'on investit dans un tel appareil.

Certaines marques font ainsi preuve de davantage de fiabilité que d'autres. C'est en tout cas ce que révèle le magazine 60 millions de consommateurs qui, en janvier dernier, a publié une vaste étude sur la question. Celle-ci a été menée auprès de 6 000 personnes, qui ont partagé leurs expériences avec différents appareils.

« Cette grande enquête nous a permis de calculer un taux de fiabilité (à partir du nombre de pannes sur les appareils de moins de dix ans de nos répondants), ainsi qu’un taux de satisfaction (facilité d’utilisation, performances, niveau sonore, etc.) pour sept classes d’appareils », précise le magazine.

Crédit photo : iStock

Avant d'aborder en détails ce classement, il faut savoir que toutes les marques analysées sont classées dans les catégories « très bon » ou « bon », ce qui démontre la grande fiabilité des modèles vendus sur le marché. La différence se joue ensuite sur le rapport qualité-prix ainsi que la durée de vie.

Et la marque qui obtient la meilleure note de cette enquête n'est autre que Miele avec 15,7 sur 20. Les modèles de lave-vaisselle produits par l'enseigne allemande seraient ainsi fiables à 88,9 %. De plus, la marque peut se vanter d'avoir « une disponibilité des pièces détachées » sur 15 ans et « obtient la note de 8,4/10 au niveau de la satisfaction des utilisateurs », selon 60 millions de consommateurs.

Deux autres marques très connues complètement le podium : la société française Brandt, qui obtient la note de 15/20 - et l'enseigne suédoise Electrolux (14,8/20). Cette dernière est d'ailleurs la marque qui a le plus progressé en la matière, devenant une valeur sûre avec le temps. Entre 2021 et 2023, le taux de fiabilité de ses appareils est en effet passé de 76 % à 92 %, selon le magazine, qui précise par ailleurs que le coût de ses lave-vaisselles est inférieur à ceux de Miele.

Vous voilà désormais mieux armé pour faire votre choix en magasin.