Comment mieux dormir ? Voici les 3 astuces d'un expert pour lutter contre les insomnies

Vous n’arrivez pas à vous endormir facilement ou encore vous vous réveillez en pleine nuit ? Pas de panique, voici quelques conseils pour apaiser votre sommeil.

Il n’y a rien de pire que de ne pas trouver le sommeil. On vous l’accorde.

Selon l’Inserm, l’insomnie toucherait 15 à 20% de la population. Et les causes peuvent être multiples : le stress, une maladie chronique, une maladie cardiaque, des perturbations du rythme circadien, etc.

Les méthodes pour mieux dormir

Heureusement, il existe certaines techniques pour lutter contre ces troubles du sommeil. Comme le rapporte Grazia UK, qui a interrogé des experts du sommeil, il est possible de mieux dormir en appliquant ces astuces :



Crédit photo : iStock

1. Faire du sport le matin

Selon les experts, il serait recommandé de pratiquer une activité sportive le matin. Par exemple : aller marcher à l’extérieur ou se rendre à la salle de sport. Le but ? Améliorer la qualité du sommeil. Les experts ont indiqué : "Il a été démontré que l'exercice améliore la qualité et la durée de votre sommeil, tandis qu'un cycle de sommeil sain garantit plus de force et d'endurance lors de l'entraînement". C’est tout bénéf’ !

2. Boire de l’eau

Pour bien dormir, il faut hydrater son organisme. On l’ignore, mais une déshydratation, même légère, peut provoquer somnolence et de la fatigue dans la journée. Et cela peut impacter considérablement votre humeur, comme le rapporte Néon Magazine.

3. Ne pas dépasser 2 cafés par jour

Si votre sommeil a tendance à être perturbé, limitez votre consommation de caféine. Le café est un stimulant et peut rendre difficile le sommeil. Il est donc conseillé de ne pas en abuser.

4. Limiter son temps de sieste

Enfin, même constat pour la sieste. Si votre sommeil a tendance à être perturbé, ne dépassez pas une sieste de 10 à 20 minutes. Sinon, vous aurez sûrement du mal à vous endormir à l’heure du coucher.

Le sommeil doit être chouchouté afin de nous permettre d'être au maximum de notre énergie et de nos capacités. Sans un sommeil de qualité, vous aurez du mal à accomplir tout ce que vous souhaitez.