Dans ce cinéma français, une place peut coûter jusqu'à... 24,40€ !

Seriez-vous capable de payer plus de 15€, voire plus de 20€ votre place de cinéma ? On vous présente l'un des cinémas les plus chers de France et la raison de ses prix.

Le temps où la place de cinéma était à 5€ est définitivement révolu. Désormais, une place de cinéma coûte environ 12€. Ce prix peut varier entre 8€ et plus selon les cinémas de France.



Crédit : iStock

Le cinéma le plus cher de France est…

À cela, rajoutez le prix des sucreries si vous êtes adeptes des gourmandises. En clair, une sortie au cinéma peut vitre chiffrer, d’autant plus lorsque l’on est en famille. Et même si certains cinémas proposent des places à prix raisonnable, d’autres s’emportent et proposent des places à plus de 15€. C’est le cas notamment du cinéma Pathé Gaumont de la ville d’Amiens qui vend ses places de cinéma à 16,40€.

Un cinéma plus premium

Et si l’établissement se permet de proposer ce prix, c’est pour une bonne raison : il ne s’agit pas d’un cinéma comme les autres. Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), a expliqué ce montant : “Le Pathé est certainement plus moderne que les autres. Il est assez logique que le cinéma le plus grand et le plus moderne de la Somme soit aussi le plus cher.” Les clients de ce cinéma pourront bénéficier de salles premiums, avec des sièges de qualité et spacieux. La qualité de l’image est également supérieure, notamment avec des salles "4DX".

Crédit : iStock

Pour accéder à ces salles, il faudra débourser 24,40€ pour une place de cinéma. Pour le délégué général de la FNCF, il n’est pas juste de comparer la différence de prix entre les cinémas : "Les indépendants bénéficient de subventions et d'avantages locaux. Souvent, ils ont des subventions art et essai et d'aides des collectivités. C'est normal qu'ils puissent proposer des places moins chères". À noter que le cinéma Pathé d'Amiens propose les mêmes prix que certains Pathé à Paris ou à Lyon.

La question est : seriez-vous prêts à dépenser cette somme pour un film ?