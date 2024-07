Envahi par des poissons d'argent ? Voici les astuces efficaces pour s'en débarrasser !

En quête de chaleur et d’humidité, le poisson d’argent est susceptible de s’inviter dans votre maison. Voici ce qu’il faut faire pour vous débarrasser de ce nuisible !

Contrairement à ce que son nom le laisse penser, le poisson d’argent n’a rien d’un poisson. Il s’agit d’un petit insecte nocturne, également appelé lépisme argenté, qui mesure un à deux centimètres de long. Ce nuisible, dépourvu d’ailes, est facilement reconnaissable grâce à son corps argenté recouvert de fines écailles.

Inoffensif pour l’homme, il se déplace seul grâce à ses six pattes et détecte les sons et les odeurs grâce à ces deux longues antennes tandis que ses yeux ne lui octroient qu’une vision limitée.

Jouissant d’une espérance de vie de sept ans en moyenne, il peut se reproduire à partir de l’âge de six mois à un an en laissant ses spermatozoïdes sur le sol qu’une femelle viendra récupérer pour pondre 10 à 100 œufs. Un mois après la ponte, des larves blanches naissent généralement dans les fissures des murs ou des recoins de pièces sombres et humides.

Généralement, on en trouve dans des pièces sombres, chaudes (environ 25 degrés celsius) et humides (taux d’humidité à 75%) comme la cave, le grenier, le garage, la buanderie, la cuisine, la salle de bains et les toilettes. Il se nourrit notamment d’amidon, de végétaux et de matière organiques comme les débris alimentaires, les insectes morts et de la poussière.

Crédit photo : iStock

Comment se débarrasser des poissons d’argent ?

Si sa vue peut dégoûter, il ne représente aucun danger pour l’Homme puisqu’il ne mord pas, ne pique pas, ne transmet aucune maladie et ne provoque aucune réaction allergique. Malgré son côté inoffensif, il s’avère plus judicieux de s’en débarrasser à la première occasion. Pour cela, il convient de bien nettoyer son intérieur et de contrôler le taux d’humidité de vos pièces. Cependant, évitez d’utiliser de la javel dont l’odeur attire le poisson d’argent.

Le meilleur produit pour se débarrasser de l’insect serait le vinaigre blanc qui est un bon nettoyant naturel aux propriétés répulsives efficaces. Les huiles essentielles comme la citronnelle, la lavande ou d'eucalyptus sont également très efficaces. Certaines épices comme la cannelle ou encore le clou de girofle sont aussi recommandées comme des produits efficaces contre les poissons d’argent.

Autre astuce : les pièges. En effet, vous pouvez concocter un piège à base de bicarbonate de soude qui est un véritable poison pour cet insecte. La méthode consiste alors à mélanger du bicarbonate de soude avec du sucre. Le sucre va attirer le poisson d’argent qui ingérera alors le poison en même temps.

Enfin, la terre de diatomée peut également être un moyen naturel efficace. Cette poudre minérale naturelle affiche un mode d’action mécanique puisqu’il assèche les cuticules des insectes, provoquant alors leur déshydratation et leur mort.