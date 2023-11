Faut-il se doucher le soir ou le matin ? La réponse étonnante de la science

Douche du soir ou douche du matin ? Cette question suscite beaucoup de désaccords. En effet, certains ne peuvent se coucher sans s'être lavés au préalable tandis que d'autres ont besoin de passer par cette étape, chaque matin, pour bien commencer la journée.

Un geste quotidien qui allie hygiène et bien-être

La douche est à la fois utile et agréable. Si nous pratiquons ce geste quotidiennement, c'est d'une part pour des raisons d'hygiène, mais aussi par plaisir. En effet, nous apprécions ce moment tout au long de l'année. Car il rafraîchit en été et réconforte en hiver.

Mais pour profiter de tous les bienfaits de la douche, mieux vaut la réserver au soir ou au matin ?

La douche du soir favoriserait le sommeil

Si vous êtes sujet aux insomnies, la science vous conseille de prendre votre douche le soir. En effet, plusieurs études ont prouvé que le fait de se doucher, environ, une heure avant le coucher favorise le sommeil.

Le soir venu, l'organisme ne produit pas l'hormone de sommeil (la mélatonine) tant que sa température n'est pas descendue. Or, la douche du soir permettrait d'accélérer la baisse de la température du corps. Ainsi, ce geste d'hygiène reviendrait à favoriser l'endormissement.

Crédit photo : iStock

Quel est le mieux pour la peau ?

Si vous demandez à un dermatologue ce qu'il conseille, il vous répondra sûrement la douche du soir, également. Pourquoi ? Parce qu'il est important de débarrasser la peau de tous les résidus de poussière et polluants accumulés tout au long de la journée.

En effet, c'est durant la nuit que les cellules cutanées opèrent leur processus de régénération. Autrement dit, les tissus se réparent et l'équilibre de l'épiderme se restaure. Mais si la peau est recouverte de saletés, tout ce processus est entravé.

De plus, tous ceux et celles qui appliquent des soins hydratants ou nourrissants sur leur peau, avant de se coucher, ont tout intérêt à se doucher au préalable. D'une part parce que l'eau chaude va dilater les pores et donc faciliter la pénétration des actifs nourrissants. Et d'autre part, parce que ces derniers peuvent voir leur efficacité altérée par les résidus présents à la surface de l'épiderme.

Cette routine quotidienne, les dermatologues la conseillent vivement à tous ceux qui présentent une peau à tendance grasse. Les comédons et boutons d'acné résultant de l'accumulation de bactéries dans les pores de l'épiderme, mieux vaut assainir celui-ci avant de retrouver Morphée.

Qu'en pensent les allergologues ?

Les allergologues rejoignent les spécialistes du sommeil et les dermatologues car la douche du soir limite les risques d'embarquer des allergènes dans le lit. En effet, ces derniers se déposent sur la peau et les cheveux tout au long de la journée. Mieux vaut donc s'en débarrasser avant de se glisser sous les draps. D'autant plus en période de pollinisation.

Ainsi, la douche du soir semble offrir bien des avantages. Malheureusement, l'adopter revient à se passer de son effet stimulant, si bénéfique au réveil. À chacun de choisir ce qui lui convient le mieux !