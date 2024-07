Job d'été : ce secteur recrute et propose 10 000 offres d'emploi pour les jeunes

Vous êtes à la recherche d’un job d’été ? Ce secteur, auquel on ne pense pas forcément, propose 10 000 offres d’emploi.

Vous n’avez rien de prévu cet été et vous voulez travailler pour gagner un peu d’argent ? Voici une information qui pourrait vous intéresser. Dans cette situation, la majorité des jeunes se tourne vers des secteurs plébiscités comme la restauration, la vente ou le tourisme. Pourtant, il existe un domaine auquel on ne pense pas forcément et qui recrute.

Il s’agit du domaine du service à la personne, qui recherche des aides à domicile et des auxiliaires de vie pour l’été. Pendant une durée déterminée, vous devrez vous rendre au domicile de personnes âgées, malades ou handicapées pour les aider dans leur quotidien. Aide au lever et au coucher, aide à la toilette, préparation des repas, entretien du logement, accompagnement aux courses, aide aux démarches administratives : les tâches sont diverses.

Crédit photo : iStock

Un métier humain

Pour ces missions, tous les profils sont acceptés et vous n’aurez besoin d’aucune qualification spécifique. Vous devrez faire preuve de motivation, être dynamique et avoir une bonne communication et un bon relationnel avec les autres pour être sélectionné. Ce travail nécessite également d’être flexible au niveau des horaires et d’avoir un moyen de locomotion.

Crédit photo : iStock

Côté salaire, vous serez rémunéré selon votre mission et les salaires sont un peu plus élevés que le Smic. Pour information, chez Humensia, une offre d’emploi propose au minimum 11,07 euros de l’heure. 10 000 offres d’emploi sont à pourvoir cet été, l’occasion de se faire un peu d’argent tout en se rendant utile et en aidant les personnes dans le besoin.