Lave-linge : cette astuce méconnue permet d'éliminer les taches tenaces

Savez-vous à quoi sert le troisième compartiment de votre machine à laver ? Ce bloc, encore méconnu, peut vous être très utile. On vous dit tout.

Nous avons tous un lave-linge dans notre maison mais il n’est pas toujours évident de connaître toutes ses fonctionnalités. Il existe une astuce encore largement méconnue mais pourtant très utile pour améliorer le lavage de ses vêtements. Elle concerne le troisième compartiment du tiroir de la machine à laver qui reste peu ou mal utilisé.

Crédit photo : iStock

En effet, nous avons bien trois compartiment sur notre lave-linge. Le premier, caractérisé par le symbole “II” est réservé à la lessive tandis que celui avec la fleur correspond à l’assouplissant. Mais que faut-il mettre dans le dernier symbolisé par le logo “I” ?

Une astuce méconnue

Le troisième compartiment de la machine à laver doit être utilisé pour mettre de la lessive en cas de prélavage. Cette astuce est idéale pour laver des vêtements sales ou tachés. Réalisée avant le cycle de lavage principale, cette étape vous permet d’éliminer les taches tenaces plus facilement.

Crédit photo : iStock

Pour cela, il vous suffit d’ajouter un peu de lessive dans ce compartiment et de lancer un cycle de prélavage. Pour l’entretien de votre appareil, il est conseillé d’activer le prélavage uniquement pour les vêtements très sales ou tachés comme les habits des enfants ou de la salle de sport. A terme, vous retrouverez des vêtements plus propres et brillants et direz adieu aux taches.