Voici le moment précis où ont lieu la majorité des cambriolages, selon une étude

Bien qu’il soit impossible de prédire un cambriolage, une étude menée par Verisure a récemment démontré qu’il existe des heures et des jours de la semaine pendant lesquels nous sommes plus susceptibles d’être cambriolés.

Quand on part de chez soi pour des vacances ou un long week-end, une inquiétude peut grandir en nous : comment protéger son logement des cambrioleurs ? Bien qu’il existe une méthode efficace et radicale pour faire fuir les cambrioleurs de notre maison pendant notre absence, cette angoisse peut ne jamais nous quitter et gâcher notre séjour.

Crédit photo : iStock

Pour éviter d’être cambriolé, il existe plusieurs choses à savoir. Tout d’abord, il existe des maisons que les cambrioleurs ne touchent jamais. En plus de cela, les cambrioleurs sont plus susceptibles d’agir à certaines périodes, en respectant des heures et des jours de la semaine précis, selon un communiqué diffusé par Verisure, une entreprise de systèmes d’alarme avec télésurveillance.

Des périodes propices aux cambriolages

Selon les données de Verisure, le mois de décembre est principalement visé par les cambrioleurs. Pendant les fêtes de fin d’année, de nombreuses personnes quittent leur logement pendant quelques jours et la voie est libre pour les intrus. En 2024, 10% des déclenchements d’alarme pour intrusion ou tentative d’intrusion ont eu lieu en décembre. Le taux était similaire en novembre et on comptait 9% des déclenchements d’alarme en octobre, probablement à cause des vacances de la Toussaint.

Crédit photo : iStock

De nombreux cambriolages ont également lieu pendant l’été, lorsque les familles partent en vacances. Selon l’étude, 9% des déclenchements d’alarme ont eu lieu en juillet, l’année dernière.

Certains jours de la semaine sont également propices aux cambriolages. Les périodes du week-end, du vendredi au dimanche, constituent 15% des déclements d’alarme. Les cambrioleurs agissent majoritairement la nuit : 50,3% entre 21h et 7h du matin, 30,2% l’après-midi et 19,3% en matinée.

“Ces données appuient la nécessité d’une vigilance accrue. Les cambrioleurs adaptent leurs modes opératoires pour cibler les moments où ils peuvent agir en toute discrétion, que ce soit lors de brèves absences pour aller faire des courses ou récupérer les enfants à l’école. Ces instants du quotidien, souvent perçus comme anodins, constituent pourtant des opportunités pour eux”, a expliqué Anne Perez, directrice de la sécurité et relations clients chez Verisure, à L’Internaute.

Selon le communiqué de Verisure, certaines villes seraient également plus sujettes aux cambriolages. En 2024, la commune de Vieille-Toulouse, en Haute-Garonne, a été particulièrement ciblée (30,23% des cambriolages). Elle était suivie par Saint-Germain-du-Corbéis dans l’Orne (19,19%) et Souesmes, dans le Loir-et-Cher (17,77%).

Pour vous aider à vous protéger des cambriolages, pensez à adopter ces 5 réflexes avant de partir de chez vous. Des petits conseils à suivre pour partir l’esprit tranquille.