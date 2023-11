Méfiez-vous si vos essuie-glaces font ce bruit quand vous conduisez en voiture

Si vos essuie-glaces émettent ce bruit reconnaissable quand vous conduisez, c’est le signe qu’ils se détériorent et que vous devez les changer.

Assurance, essence, entretien… Rouler en voiture demande d’avoir un certain budget. Pour que votre véhicule soit en bon état, qu’il dure le plus longtemps possible et que vous conduisiez en sécurité, il est important de l’entretenir régulièrement. Vérifiez notamment l’état de vos essuie-glaces. Cette pièce est essentielle dans une voiture car si elle est défectueuse, vous pourrez avoir une mauvaise visibilité par temps de pluie. Dans ce cas, un accident est vite arrivé.

Cependant, il n’est pas toujours évident de savoir quand il est temps de changer ses essuie-glaces. Pour en avoir le coeur net, fiez-vous à ce signe particulier.

Quand changer ses essuie-glaces ?

Si vos essuie-glaces commencent à faire un bruit étrange quand vous conduisez, c’est mauvais signe. En effet, le premier signe de détérioration d’un essuie-glace est le bruit. Les essuie-glaces sont composés de lames en caoutchouc fixés à des bras métalliques. Avec le temps, le caoutchouc s’use, se dessèche et durcit. Il se détériore et provoque des couinements contre le pare-brise. Si vous entendez ce bruit quand vous conduisez, c’est qu’il est temps de changer vos essuie-glaces.

Crédit photo : iStock

En règle générale, il est recommandé de changer ses balais d’essuie-glaces tous les ans, à l’avant comme à l’arrière de la voiture. Contrairement aux autres pièces d’un véhicule, ce changement est peu coûteux car il est tout à fait possible de trouver des essuie-glaces dans le commerce pour une trentaine d’euros. Ne négligez pas ce geste important pour conduire en toute sécurité.