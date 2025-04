Ne débranchez jamais cet appareil électroménager, même si vous ne l'utilisez pas

Même quand nous ne les utilisons pas, de nombreux appareils électroniques restent en veille et consomment de l’énergie. S’il est recommandé de les débrancher, ce n’est pas le cas de tous.

Les appareils électroménagers consomment beaucoup d’électricité. En effet, même quand ils ne sont pas utilisés, ils restent en veille, ce qui nous fait perdre de l’argent et consomme de l’énergie. Selon des chiffres de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) rapportés par TF1 Info, un foyer perd en moyenne 86 euros chaque année en laissant ses appareils électroniques branchés.

Crédit photo : iStock

Pour éviter de perdre de l’argent et de consommer de l’énergie inutilement, il est recommandé de débrancher les appareils que l’on n’utilise pas. Ce geste est notamment conseillé pour l’ordinateur, la télévision, la box internet ou encore la cafetière. Cependant, il existe un appareil électroménager qui ne doit surtout pas être débranché. Voici lequel.

Gardez cet appareil branché

Cet appareil n’est autre que la machine à laver. En effet, les lave-linges sont équipés de systèmes permettant d’éviter les fuites en cas de problème. Les machines les plus récentes ont un système de détection de fuite qui peut bloquer l’arrivée d’eau ou déclencher un mode sécurité. Selon L’Internaute, les plus anciennes ont une pompe de vidange qui reste active quand l’appareil est en veille. Pour cette raison, les machines à laver doivent être branchées pour pouvoir éviter l’inondation en cas de fuite. En plus de cela, selon l’Ademe, les débranchements récurrents peuvent endommager les prises et les appareils.

Crédit photo : iStock

Si vous voulez faire des économies avec votre machine à laver, d’autres solutions existent. Pensez à la faire tourner uniquement quand elle est pleine, en privilégiant les heures creuses, et choisissez un programme éco ou à basse température. Vous pouvez également acheter une machine à laver récente, de classe énergétique A, pour faire des économies sur le long terme.