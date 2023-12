Noël 2023 : 25 idées pour décorer sa table de Noël

Noël approche à grands pas. Repas, idées cadeaux, décoration... Difficile de trouver de nouvelles inspirations chaque année. Pour vous aider à préparer cette fête enchantée, découvrez nos 25 idées pour décorer votre table de Noël.

Apportez une touche de magie en décorant votre table de Noël. Chemin de table, vaisselle, décoration à thème, faites-vous plaisir en décorant votre table le soir du réveillon. Les fêtes de fin d'année sont les fêtes préférées des Français. Pendant plus d'un mois, la magie est au rendez-vous. Alors, le soir du réveillon, tout le monde apprécie une belle décoration de table pour partager un dîner de Noël en famille.

Vous n'avez pas d'inspirations ? Soyez serein, voici 25 idées et conseils de décorations pour votre table de Noël.

1. Une déco moderne et minimaliste

Quelle déco adopter pour Noël ? Crédit : iStock

Si cette année vous voulez casser les codes et surprendre votre belle famille un peu trop puriste, osez cette décoration minimaliste. Quelques boules dispersées en vrac sur la table, et le tour est joué !

2. Une composition de sapins enneigés

Un thème enneigé sera parfait pour votre décoration de table. Crédit : iStock

Pour embellir votre centre de table, réalisez une composition avec des décos de Noël et des petits sapins enneigés. Accrochez-y quelques boules et ajoutez un pschitt de neige artificielle. En plus d'apporter du volume sur votre table, une irrésistible odeur de nature embaumera vos invités.

3. Décoration 100 % dorée

Avec un thème doré, vous ne serez pas hors sujet. Crédit : iStock

Impossible de fêter Noël sans une touche de doré ! En alliant votre vaisselle et quelques touches de décoration dorée (bougies, vases, set de table), vous sublimerez votre table.

4. Illuminez votre table avec une guirlande

En 2023, quelle décoration de Noël sera tendance ? Crédit : iStock

Pour créer une atmosphère féerique, illuminez votre table avec une guirlande simplement déposée sur le chemin de table. Vous pouvez l'entremêler dans des branches de sapin pour être encore plus dans la thématique. Un conseil : pendant le repas, éteignez la lumière principale pour plus d'intimité.

5. Une nappe de couleur vive

Une belle nappe rouge pour fêter Noël. Crédit : iStock

Décorez votre table de Noël avec une belle nappe rouge. Ornée des couleurs de Noël, la nappe rouge saura donner tout son charme à votre repas de fêtes. Ajoutez des décorations naturelles au centre de la table pour créer un merveilleux chemin de table de Noël. De quoi donner toute sa splendeur à cette belle nappe rouge.

6. Assortir sa décoration de table avec son sapin de Noël

Un conseil, unissez les thèmes de votre décoration de sapin et de table. Crédit : iStock

Voici une idée qui va faire son effet auprès de vos invités le soir de Noël. Assortir sa décoration de table avec son sapin est extrêmement tendance. En plus de créer une ambiance de Noël unique, vous apportez une cohérence dans votre décoration de maison. Rouge, or, vert... peu importe, tant que la promesse de Noël est respectée !

7. La traditionnelle décoration rouge et verte

Quoi de plus traditionnel qu'une belle décoration rouge et verte pour Noël ? Crédit : iStock

Cette inspiration de déco rouge et verte existe depuis la nuit des temps. Traditionnellement, les couleurs de Noël sont celles-ci : le rouge rappelant la tenue du Père Noël, et le vert du sapin. Alors pour un thème 100 % Noël, optez pour ces deux couleurs.

8. Le chemin de table en branches de sapin en DIY

Pour une ambiance naturelle, réalisez un chemin de table en sapin. Crédit : iStock

Décorer sa table de Noël avec un magnifique chemin de table réalisé soi-même, c'est tendance ! Récupérez des branches de sapin en forêt, et disposez-les uniformément sur le centre de votre table de Noël. Ajoutez quelques pommes de pin, des bougies et des boules de Noël. Un DIY simple et très efficace pour décorer une table.

9. Un look total green

Vous n'avez pas d'inspiration pour décorer votre table cette année ? Voici nos idées. Crédit : iStock

Que dites-vous de cette décoration totalement verte ? On est dans le thème ! Évidemment, inutile de repeindre votre mur en vert pour cette occasion.

10. Osez le ton sur ton

Quelles sont les tendances déco Noël 2023 ? Crédit : iStock

Pour un effet chic et tendance, n'hésitez pas à acheter une vaisselle de la même couleur que la nappe. Cela fonctionne très bien avec du noir ou du vert foncé par exemple. Agrémentez le tout de petites décorations minimalistes.

11. À Noël, mettez les fleurs à l'honneur

Oui, les fleurs à Noël c'est tendance ! Crédit : iStock

Dans les maisons, elles sont partout, et pourquoi pas sur votre table de Noël ? Créez une harmonie entre ces fleurs et réalisez une véritable œuvre d'art le soir du réveillon. On vous l'accorde, c'est une décoration qui demande un certain coût.

12. Le détail jusque dans l'assiette

Quelle décoration de Noël adopter le soir de Noël ? Crédit : iStock

Vos invités apprécieront cette décoration personnalisée dans leur assiette. Si vous réalisez un plan de table, disposez en plus une étiquette avec les prénoms de vos invités.

13. Un thème magique bleu et or

Ces deux couleurs illumineront votre table de Noël. Crédit : iStock

Pour sortir des couleurs traditionnelles, optez pour le mariage du bleu nuit et de l'or. La chaleur du doré vient apporter une touche de magie dans cette décoration.

14. Mettez la pomme de pin à l'honneur

Pour un côté naturel, ajoutez des pommes de pin dans votre décoration. Crédit : iStock

Le bois, des branches de sapin, des pommes de pin, les éléments naturels apportent beaucoup de charme à la décoration de Noël. Pour un côté enneigé, ajoutez de la neige artificielle.

15. Une décoration rosée

Et si on apportait une touche de rose à Noël ? Crédit : iStock

Rarement mis en valeur à la période de Noël, le rose peut pourtant apporter une douceur appréciée dans votre décoration. N'en abusez cependant pas. Avec un set de table ou des bougies, le rose aura parfaitement sa place.

16. Du bois en guise de set de table

Un manque d'inspiration ? Voici nos 25 idées pour décorer votre table de Noël. Crédit : iStock

Pour un côté naturel et rustique, ces magnifiques rondins de bois vont magnifier votre table de Noël. Après les fêtes, recyclez-les en dessous-de-plat ou en décoration.

17. Une composition originale en DIY

Quel style allez-vous donner à votre table de Noël cette année ? Crédit : iStock

Avec un rondin de bois, des bougies, des tranches d'oranges séchées et quelques pommes de pin, vous réaliserez une composition inoubliable pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez en disposer un au centre de la table ou deux aux extrémités.

18. Une maison en pain d'épice

Retour en enfance avec cette décoration magique. Crédit : iStock

Que dites-vous de cette petite maison en pain d'épice ? Adorable non ?

19. Suspensions de lumières

Voici les décorations de Noël les plus tendances en 2023. Crédit : iStock

Suspendre des lumières au-dessus de la table permet d'apporter des volumes et une atmosphère intime. Vous pouvez innover avec des lumières en forme d'étoile...

20. L'importance du set de table à Noël

Pas d'idée de décoration pour Noël ? Voici nos inspirations. Crédit : iStock

Mettre un set de table coloré, à motif ou pailleté sous votre vaisselle est un plus dans votre décoration de Noël. Alors, lequel choisir ?

21. N'oubliez de décorer la totalité de la pièce

Quelles pièces de la maison décorer à Noël ? Crédit : iStock

Pendant les fêtes, on aime admirer les maisons décorées dans la rue. Mais on apprécie aussi décorer les pièces de sa maison. Pour un effet "whaou", apportez des touches de magie partout dans votre maison.

22. Créer une couronne de Noël

Comment réaliser une couronne de Noël ? Crédit : iStock

La couronne de Noël est une décoration élégante qui fera sensation dans votre intérieur, ou sur votre porte. Découvrez comment en construire une dans cet article.

23. Une ambiance tamisée avec des bougies sur la table

Comment mettre de la magie sur votre table de Noël ? Crédit : iStock

Pour une ambiance des mille et une nuits, disposez des bougies dans des photophores originaux.

24. Avoir une petite pensée pour ses invités...

Quelle déco choisir pour Noël ? Crédit : iStock

Dans chaque assiette, déposez une petite attention pour vos invités... C'est la magie de Noël après tout !

25. Agrémentez la déco avec des petits accessoires

Paillettes, boules, dessins... Finissez la déco de votre table. Crédit : iStock

Voilà la touche finale de la déco de table. Noël est partout, Noël est magique ! On vous souhaite de bonnes fêtes !