On sait enfin à quoi sert la partie bleue des gommes, et ce n'est pas ce que vous croyez

Un objet de notre enfance vient de percer son mystère. Après tant d’années d’interrogations et d’utilisation hasardeuse, on sait enfin à quoi sert la partie bleue des gommes bicolores.

C’est la plus célèbre des gommes. Peu importe votre génération, vous avez déjà probablement vu, entendu ou même possédé la fameuse gomme bicolore bleue et rose. Cet objet d’école s’inscrit au même titre que les pots de colle Cléopâtre et stylos à plume au panthéon des fournitures qui ont marqué de nombreuses générations d’écoliers.

Pourtant, un mystère demeure toujours. À quoi peut bien servir la partie bleue des gommes bicolores ? Si aujourd’hui ces gommes sont de plus en plus rares et sont désormais remplacées par les gommes blanches, toute une génération est encore dans le flou.

Vous l’avez peut-être noté, la partie rose de la gomme est plus tendre car composée de caoutchouc et sert à effacer le crayon à papier. Mais la partie bleue est plus rigide car son utilisation est autre.

Le secret de la partie bleue enfin levé

Il y a quelques années, beaucoup pensaient que la partie bleue de la gomme servait à effacer le stylo. Une drôle d’idée qui a perduré et entraîné de nombreux trous dans les feuilles à force d’essayer. Mais cette partie bleue, composée de particules de pierre ponce, permet en fait d’effacer des traits sur des surfaces plus dures.

Crédit photo : Liudmila Chernetska/ iStock

Papier peint, carton, peinture, morceau de bois… Voici les nombreuses surfaces sur lesquelles la partie bleue de la gomme montre tout son intérêt. Cette partie permet aux parents d’effacer les dessins que leurs enfants auraient fait sur de telles surfaces, sans avoir besoin de recourir à des produits chimiques pour les effacer.

Cette fonction a été largement méconnue des propriétaires de gommes bicolores, mais son secret est maintenant dévoilé. D’après un article de Cnews, la partie bleue aurait été conservée par Maped pour des raisons marketings. La gomme bicolores se vendait mieux auprès des acheteurs qui voyaient probablement là un effet nostalgique.