«Attraper froid» peut-il vraiment nous rendre malade ? La science répond à la question

C’est une question que tout le monde se pose en hiver : peut-on vraiment tomber malade à cause du froid ?

Cela n’aura échappé à personne. La France connaît un épisode de froid en cette deuxième semaine de janvier. Résultat : nous ne sommes pas à l’abri d’attraper un vilain rhume, une angine très douloureuse ou encore une grippe carabinée. C’est en tout cas ce que laisse penser une croyance populaire bien ancrée dans notre société. Mais le froid nous rend-il vraiment malades ?

Selon une étude scientifique américaine publiée en 2022, la baisse des températures provoquerait des maladies hivernales, expliquent nos confrères de France Info.

Crédit Photo : iStock

«Les chercheurs ont découvert que lorsque la température du nez, habituellement à 36-37°C, descend à 32°C, les parois nasales sont affaiblies», détaille le site d’information. Contacté par le média, le professeur en virologie à l'université de Montpellier, Yannick Simonin, livre son analyse quant à aux résultats de cette étude :

«Le froid fragiliserait les parois nasales, qui sont les premières portes d'entrée des virus et bactéries. Les parois nasales libèrent moins d'anticorps et cela limite leur capacité de défense face aux virus».

Le froid facilite la propagation des virus

De son côté, la docteure en virologie et vulgarisatrice scientifique, Océane Sorel, nuance ce tableau et rappelle que «les expériences ont été réalisées in vitro et non en conditions réelles». Selon ses dires, le froid affaiblit bel et bien le système humanitaire. Toutefois, le froid, seul, ne peut pas nous rendre malade.

«Vous pouvez sortir les cheveux mouillés, ou en chemise sous -5°C, si vous ne rencontrez pas de virus je vous assure que vous ne tomberez pas malade», affirme Yannick Simonin.

Avant d’ajouter : «Les températures basses créent des situations favorables au développement des maladies, mais ce n'est pas le froid en lui-même qui nous infecte, ce n'est pas une maladie».

Crédit Photo : iStock

Vous l’aurez compris, le froid facilite la propagation des virus : «Le froid conserve les virus, notamment celui responsable de la grippe», explique Océane Sorel.

Yannick Simonin rappelle que la transmission du virus se fait également en intérieur : «En hiver, nous avons tendance à nous retrouver dans des espaces clos, des bureaux par exemple, et à moins aérer, Cela favorise énormément la transmission de virus et bactéries entre les humains».