Pourquoi rester couché est en réalité épuisant ? La science donne la réponse

Le saviez-vous ? Rester coucher peut s’avérer bien plus épuisant que de se lever. Et c’est la science qui le dit. Explications.

Avez-vous eu déjà l’impression d’être bien plus fatigué en restant une journée entière au lit, plutôt qu’en vous levant ? C’est normal : rester allongé est en réalité épuisant. Aussi étonnant que cela puisse sembler, rester coucher trop longtemps développe un état de fatigue et d’épuisement. Et tout cela est lié au sommeil et au cerveau.



Crédit photo : iStock

La magie du fonctionnement du cerveau

On vous explique : le cerveau est habitué à ce que lorsque vous vous couchez, cela signifie que vous allez rentrer dans une phase de sommeil habituel. Si vous restez trop longtemps en position allongée, le cerveau ne comprend plus quand il doit se reposer. Résultat : lorsque arrive l'heure véritable du coucher, le cerveau décide de ne pas dormir et s’épuise. Comment fait-on alors pour éviter ce cercle vicieux du cycle du sommeil ? Selon les experts en sommeil, il est conseillé d’éviter de faire des siestes trop longues - le temps idéal est de 20 à 30 minutes - il faut aussi sortir du lit le plus rapidement possible, car plus vous trainerez dans le lit, plus vous aurez du mal à en sortir. Enfin, il est conseillé de prendre l’air et de bouger pour gagner en énergie.

Pourquoi est-il important de ne pas perturber son cycle de sommeil ?

En perturbant son cycle de sommeil, on va épuiser son cerveau et potentiellement engendrer de la fatigue. Et qui dit fatigue, dit baisse d’énergie, augmentation du stress, de l’anxiété et des sautes d’humeur : mauvais mood quoi ! Et ce n’est pas ce que l’on souhaite.



Crédit photo : iStock

Malgré tout, si vous constatez que votre sommeil est perturbé, il est recommandé d’en trouver les causes : qualité du matelas, environnement de sommeil négligé, utilisation d’écrans trop tardive, alimentation sucrée et non équilibrée, stress, traumatismes, etc. Il est aussi possible de se faire aider par un spécialiste du sommeil.