Une aide de 10 € par plein de carburant pour les « grands rouleurs », y avez-vous droit ?

Face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement va accorder une aide financière aux automobilistes les plus modestes.

Un coup de pouce particulièrement bienvenu.

Cela n’aura échappé à personne : le coût du carburant a explosé à la pompe. Le prix du gazole dépasse désormais les deux euros le litre dans de nombreuses stations en France.

Cette hausse pèse lourdement sur le budget des automobilistes, qui cherchent à réduire la facture de leur plein grâce à diverses astuces. Certains ont même adopté de nouveaux réflexes pour consommer moins.

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Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place un dispositif d’aide financière. Qui peut en bénéficier ?

Une aide au carburant pour les travailleurs modestes

Invité de France 2 ce mardi 21 avril, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a détaillé les conditions d’accès à cette mesure destinée aux «grands rouleurs», rapporte 20 Minutes.

Cette aide exceptionnelle au carburant, d’environ 20 centimes par litre (ce qui équivaudrait à plus ou moins 10 euros pour un réservoir de voiture moyen entre 50 et 60 litres), s’adresse aux travailleurs modestes contraints d’utiliser leur voiture de manière intensive, faute d’alternatives.

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Selon les critères définis, elle concerne les automobilistes effectuant moins de 15 kilomètres entre leur domicile et leur lieu de travail.

Ce n’est pas tout : sont également concernés les conducteurs effectuant plus de 8 000 km par an dans l’exercice de leur activité professionnelle, comme les infirmières ou les aides-soignants.

Côté revenus, le dispositif est ouvert aux personnes seules percevant moins de 17 000 euros de revenus imposables, contre 50 000 euros pour un couple avec deux enfants.

Qui peut en bénéficier ?

Le gouvernement estime que près de trois millions de foyers pourraient en bénéficier. Comment ça marche ?

« On va faire ça de manière très simple (…) sous un mode déclaratif », a indiqué Roland Lescure.

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Les personnes concernées pourront faire leur demande en ligne, via un espace dédié sur le site impots.gouv.fr. À noter que ce dispositif est prévu pour la fin du mois de mai.

Le ministre a ajouté que l’aide serait rétroactive pour les mois d’avril, mai et juin. Enfin, celle-ci sera versée par virement bancaire en une seule fois, ce qui devrait soulager le porte-monnaie des bénéficiaires.