Voici pourquoi vous devez porter des lunettes de soleil en avion, selon cette hôtesse de l'air

Vous ne le saviez peut-être pas, mais une simple paire de lunettes de soleil peut vous être bien utile lorsque vous voyagez d’un bout à l’autre du globe.

Le conseil semble un peu incongru tant on ne voit pas, au premier abord, à quoi il pourrait servir. C‘est pourtant une méthode que suivent les hôtesses de l’air et que l’une d’entre elles recommande aux voyageurs.

Ce conseil s'applique dès lors que vous traversez plusieurs fuseaux horaires. Dans ce genre de cas, votre horloge biologique se dérègle. Pour affronter le décalage horaire, Maddison Purdy, hôtesse de l’air, a livré ses meilleurs conseils sur le sujet, au site de beauté Cult Beauty.

Elle raconte que pour permettre à votre corps de s’habituer au nouveau fuseau horaire sans problème, vous devez porter des lunettes de soleil. « L’une des principales causes du décalage horaire est la perturbation du cycle veille-sommeil naturel de votre corps », rappelle-t-elle.

Cette perturbation provient essentiellement de la lumière de jour.

Se protéger de la lumière du jour

Crédit photo : Irina Nisiforova/ iStock

Porter des lunettes de soleil, oui mais pas à n’importe quel moment de la journée.

« Si votre destination est en avance sur le fuseau horaire de votre corps, porter des lunettes de soleil à votre arrivée peut être une astuce maligne pour bloquer une exposition excessive à la lumière du jour », explique Maddison Purdy. « Les membres d’équipage suggèrent toujours de porter des lunettes de soleil pendant votre voyage de l'aéroport à votre hébergement pour aider votre corps à s'adapter à l'heure locale et à se retrouver dans un état plus détendu sans vous fatiguer les yeux », poursuit-elle.

En effet, si c’est le moment pour votre corps d’aller se reposer, il serait dommage de repousser l’heure du coucher à cause de la lumière du jour encore trop présente à votre arrivée. Les lunettes de soleil permettent ainsi de vous mettre doucement dans une ambiance plus calme et sombre afin de reproduire les effets nocturnes sur votre corps et ce, malgré la lumière qui sévit encore dehors.

Crédit photo : kasto80/ iStock

Maddison Purdy recommande également d’aller se coucher une heure plus tôt chaque jour, une semaine avant votre voyage. Ainsi, vous vous adaptez petit à petit au nouveau fuseau horaire de votre destination et vous arriverez plus reposé.

Enfin, l’hôtesse de l’air conseille de faire une sieste durant le vol sans excéder 30 minutes et de paramétrer votre téléphone pour qu’il éteigne la lumière bleue après une heure définie. C’est cette lumière bleue, semblable à celle du jour, qui garde vos yeux éveillés et rend le sommeil plus compliqué.