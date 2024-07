Divorce du sommeil : quelle est cette nouvelle tendance qui se répand dans les couples ?

Avez-vous déjà entendu parler du "divorce du sommeil" ? Cette nouvelle habitude s'impose pourtant dans la vie de couple des millenials. On vous en dit plus.

À l’époque, lorsque l’on était mariés, on partageait immédiatement, et dès la première nuit, la chambre conjugale. N’est-ce pas ? Et ce, même lorsque les habitudes de sommeil de chaque partenaire ne correspondaient pas. Exit le calme avec un partenaire ronfleur, adieu le sommeil profond, avec un partenaire qui a la bougeotte dans la nuit… la sérénité n’était plus au rendez-vous, mais puisque les mœurs le recommandaient : il fallait dormir à deux. Cette habitude semble avoir été mise au placard par la génération Y, qui, on le rappelle, correspond aux personnes nées entre les années 1980 et la fin des années 1990. En clair, ce sont les millénials.

Crédit photo : iStock

Selon une étude menée en 2023 par l’American Academy of Sleep Medicine (AASM), 29% des Américains auraient choisi de dormir séparément de leur partenaire. Et cela porte un nom : le “sleep divorce”, comprenez en français “le divorce du sommeil”. Le principe ? Faire chambre à part et donc lit à part. Une habitude qui peut paraître surprenante pour les couples fusionnels, mais qui n’en reste pas moins efficace.

Une habitude plutôt saine pour la vie de couple

D’après le Dr Seema Khosla, pneumologue et porte-parole de l'AASM, interrogé par LADbible, cette habitude est finalement plutôt saine pour le couple : “Nous savons qu'un mauvais sommeil peut aggraver votre humeur et que ceux qui manquent de sommeil sont plus susceptibles de se disputer avec leur partenaire. Il peut y avoir un certain ressentiment envers la personne à l’origine des troubles du sommeil, ce qui peut avoir un impact négatif sur les relations”. L’expert a également indiqué : “Une bonne nuit de sommeil est importante pour la santé et le bonheur, il n'est donc pas surprenant que certains couples choisissent de dormir séparément pour leur bien-être général.”

Crédit photo : iStock



En clair, faire chambre à part serait potentiellement la nouvelle clé pour éviter la séparation et construire une relation solide, durable et saine. Alors, supris ?