1 jeune Français sur 5 ne sait pas différencier un concombre d'une courgette, selon une étude

D’après une étude réalisée dans le but d’en savoir plus sur l’alimentation des Français, un jeune sur cinq ne saurait pas différencier un concombre d’une courgette. Des résultats surprenants qui révèlent le manque de connaissance des produits frais.

Récemment, le gouvernement a demandé à ce qu’une étude soit réalisée pour connaître les habitudes de consommation et d’alimentation des Français. L’objectif : encourager les habitants à adopter une alimentation plus saine, à base de produits frais, notamment chez les enfants.

L’étude a été menée par Harris Interactive pendant le mois de février. Les chercheurs ont interrogé 1 058 Français de plus de 15 ans et ont présenté des photographies de fruits et légumes aux personnes sondées. Selon les résultats publiés ce mardi 5 mars, un jeune Français sur 5 (20%) ne saurait pas différencier une courgette et un concombre. Face à une image d’une courgette, 18% des jeunes ont cru reconnaître un concombre tandis que 2% pensaient voir une aubergine.

Selon les autres tests réalisés au cours de l’étude, 13% des personnes sondées ont confondu un pamplemousse et une orange sanguine et 4% n’ont pas su reconnaître un chou-fleur.

Les jeunes privilégient les plats préparés

Ces résultats étonnants prouvent que la connaissance des fruits et légumes se perd chez la nouvelle génération. Un phénomène qui s’explique par le manque de diversité alimentaire chez les jeunes, qui consomment moins de fruits et légumes frais que les personnes plus âgées. En effet, 81% des personnes sondées affirment manger des fruits et légumes frais tandis que 89% des 15-24 ans préfèrent les féculents (pâtes, riz, pommes de terre) et 40% se nourrissent de conserves et de bocaux.

En plus de cela, on observe une augmentation de la consommation de plats préparés, d’aliments transformés et de restauration rapide. 59% des jeunes de 15 à 24 ans mangent dans un fast-food au moins une fois par semaine, contre 37% pour le reste de la population. 44% des jeunes mangent des plats transformés plusieurs fois par semaine, contre 23% des Français âgés de plus de 24 ans.

Si les jeunes consomment plus de plats préparés, c’est pour des raisons financières. La moitié des personnes sondées estiment que les produits transformés coûtent moins cher que de cuisiner. Pour 74% d’entre eux, ces produits sont également plus rapides et faciles à préparer. Malgré cela, 73% des jeunes estiment qu’il est important de connaître l’origine des produits qu’ils consomment.

L’éducation alimentaire à l’école

Pour inciter la jeune génération à mieux manger, à cuisiner et à consommer des produits frais, 83% des jeunes estiment qu’il faudrait mieux informer et éduquer sur les produits alimentaires et la façon de les cuisiner, et ce dès l’école primaire.

“L’éducation alimentaire à l’école est importante pour garantir la justice et l’égalité des chances. Ce sont les familles modestes qui consomment les aliments les plus transformés et qui n’ont pas le temps de cuisiner parce qu’elles ont des horaires décalées. L’obésité représente un coût de plus de 10 milliards d’euros par an, sans parler des problématiques de troubles du comportement alimentaire, des maladies comme le diabète de type 2, et du développement des cancers”, a alerté Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation.

Des actions pourraient donc être menées dans les écoles pour éduquer les enfants sur l’alimentation et inciter les jeunes à consommer et cuisiner des produits frais.