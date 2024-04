2 millions de Français doivent changer d'adresse à cause de cette nouvelle loi, en faites-vous partie ?

Vous faites peut-être partie des presque 2 millions de Français concernés par ce changement d’adresse. Si c’est le cas, vous n’avez plus que quelques semaines pour vous mettre à jour. On vous explique.

Pas de panique, il n’est pas question ici de déménagement. L’application de la loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) prévoit que, d’ici au 1er juin, des changements devront être faits au niveau administratif.

Cela concerne les adressages des communes de moins de 2000 habitants autrement dit, les villages, les lieux-dits et les voies. Ces dernières représentent environ 5% des communes de France pour 1,8 million de Français.

Les municipalités doivent ainsi dénommer plus précisément les « voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation », renseigne le site du gouvernement qui précise encore que : « Le conseil municipal est clairement en charge des dénominations des voies et lieux-dits et de leur numérotation. C’est une obligation pour toutes les communes ».

Un changement d’adresse plus spécifique dès juin prochain

Crédit photo : Neydstock/ iStock

Concrètement, cela signifie que les municipalités auront la charge de numéroter les 350 000 voies non numérotées répertoriées sur notre territoire, d’après La Poste. Terminées les adresses vagues et insolites connues seulement des facteurs et quasiment introuvables.

Le site Actu donne ainsi un exemple. Une adresse ne pourra plus simplement être « Lieu-dit : Les Essarts ». Désormais, elle devrait être plus spécifique : « 1, Impasse des Tilleuls, Lieu-dit Les Essarts ».

Cette spécificité administrative doit ainsi permettre de faciliter l’accès aux secours mais également aux « nombreux services publics et privés [qui] ont besoin de connaître la géolocalisation précise des adresses ».

Avec un tel changement, il est important pour les Français concernés de se mettre à jour administrativement. Assurez-vous de prévenir votre employeur, pour bien recevoir votre bulletin de paie par courrier, mais aussi votre fournisseur d’électricité et votre opérateur de téléphonie.