Voici comment réduire le coût de l'eau chaude cet hiver

En hiver, le porte-monnaie souffre à cause des dépenses d’énergie. Parmi elles, le chauffage et le ballon d’eau chaude. Voici donc quelques astuces pour réduire les factures.

Cela ne vous aura pas échappé, nous sommes bien en hiver. Dès lors, notre meilleur allié pour cette saison est donc le chauffage. Cela passe notamment par l’eau. Le hic, c’est que, très vite, les factures gonflent à la fin du mois.

Heureusement, il existe plusieurs astuces à suivre pour réduire le coût de l’eau chaude et faire ainsi des économies d’énergie. La première d’entre elles consiste à régler la température du chauffe-eau. La plupart du temps, la température d’usine est bien trop élevée alors que l’idéal se situe entre 50 et 55°C. Selon l’Ademe (l’Agence de la transition écologique), ce réglage adéquat permet de réaliser jusqu’à 31 euros d’économie par an.

Ensuite, le meilleur moyen d’utiliser le chauffe-eau est de le programmer aux heures creuses. De cette façon, celui-ci fonctionne lorsque le coût de l’énergie est le plus avantageux. Le reste du temps, l’appareil conserve la chaleur. Par ailleurs, inutile de couper le ballon d’eau chaude pour de courtes périodes. Cette astuce ne vous fait faire des économies que pour des absences prolongées (week-end, vacances).

Des accessoires pour économiser toute l’année

Crédit photo : Andrey Sayfutdinov/ iStock

En hiver, lorsque le chauffe-eau fonctionne, il consomme plus d’énergie. Pourquoi ? Parce que l’eau est plus froide (5°C) qu’en été (15°C en moyenne). L’appareil fournit donc un effort important pour chauffer l’eau qui arrive jusqu’aux 55°C choisis. Alors, pour donner un petit coup de pouce au chauffe-eau, vous pouvez l’entourer d’une couverture isolante. Pour les tuyaux, privilégiez des manchons en mousse. Ces accessoires (d’environ 40 euros) peuvent vous faire économiser 21 euros par an. Cette astuce concerne ceux dont le chauffe-eau se situe dans un endroit froid (garage ou cave).

Par ailleurs, lorsqu’il fait froid, on prend plaisir à rester de longues minutes sous l’eau chaude. Même si c’est agréable, cela impacte notre consommation d’énergie. Alors, pour continuer de profiter de bonnes douches chaudes sans culpabiliser, vous pouvez installer des mousseurs, un mitigeur thermostatique et un pommeau économe. Vous n’y verrez que du feu. De cette façon, vous pouvez réduire 50% de votre consommation d’eau habituelle (7 à 9 litres contre 15 à 20 litres). De plus, c’est entre 40 et 50 euros d’économies sur la facture.

Un bon entretien

Crédit photo : BrianAJackson/ iStock

Pour profiter de ces astuces, votre chauffe-eau doit avoir moins de 15 ans. Dans le cas inverse, l’appareil est moins performant et les astuces appliquées ne seront que futiles.

Si vous changez de chauffe-eau, les experts conseillent d’opter pour des chauffe-eaux thermodynamiques ou solaires. S’ils sont très chers (entre 1 000 et 2 000 euros), ils garantissent un bon retour sur investissement. Aussi, veillez à choisir une bonne taille. Inutile de prendre un ballon de 200 litres, surtout si vous êtes seul(e). Comptez 50 litres par adulte et 25 par enfant. Un ballon plus petit chauffera plus vite et vous permettra donc de faire des économies.

Enfin, n’oubliez pas de chouchouter votre chauffe-eau. Un bon appareil bien entretenu est plus efficace et dure plus longtemps. Voilà pourquoi vous ne devez pas lésiner sur le détartrage. Un tous les deux ou trois ans garde votre appareil en bonne forme.

Vous avez désormais de quoi réaliser des économies sur vos factures d’énergie cet hiver.