Cette mauvaise habitude qu'on a en voiture lorsque la buée s'installe

En ce moment, les températures sont basses et la météo lorgne plutôt du côté de la pluie. Et notre véhicule n’est pas épargné par les désagréments du temps. Pour y remédier, nous avons tendance à suivre une habitude qui pourtant, n’est pas la bonne.

En cette période de météo compliquée, il est courant d’avoir de la buée sur son pare-brise. Si elle est le résultat de la présence d’humidité à l’intérieur du véhicule, elle est aussi un marqueur de l’importante différence de température avec l’extérieur.

Non seulement, la présence de buée n’est pas agréable dans de telles conditions mais en plus, elle représente un danger pour les automobilistes puisqu’elle altère la visibilité. Alors, pour s’en débarrasser, nous avons tous la même méthode : le bon vieux chauffage.

Si son efficacité n’est pas à remettre en cause, le chauffage n’est en revanche pas la meilleure des habitudes à adopter dans pareil cas.

Pourquoi vous devez éviter d’allumer le chauffage pour faire disparaître la buée ?

Nous sommes d’accord, en allumant le chauffage de votre voiture, la buée va progressivement disparaître. Le chauffage s’avère donc une bonne méthode… pendant un laps de temps seulement. En effet, une fois le chauffage éteint ou baissé, la buée va revenir de plus belle. De plus, en allumant le chauffage à fond, vous risquez de créer un contraste de température et d’abîmer votre pare-brise.

Crédit photo : Kamonwan Wankaew/ iStock

Pour éviter tous ces torts, pensez plutôt à faire fonctionner l’air froid, voire même la climatisation. Ce n’est pas agréable, mais « la climatisation froide est plus rapide en plus d'être légèrement plus efficace, vous ferez ainsi disparaître plus rapidement la buée qu'avec une climatisation chaude », expliquent nos confrères de La Dépêche.

Enfin, les professionnels de Carglass conseillent d’enlever la buée manuellement, comme vous le feriez dans votre salle de bain. Une lavette microfibres fera largement l’affaire pour vous débarrasser non seulement de la buée mais aussi de la poussière. Avec les microfibres, pas de risque de laisser des traces une fois le pare-brise sec.