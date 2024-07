Voici l'astuce méconnue pour continuer d'arroser vos plantes quand vous partez en vacances

Vous n’avez trouvé personne pour venir arroser vos plantes pendant vos vacances ? Pas de panique : voici une solution simple et efficace pour maintenir vos plantations hydratées.

Au moment de partir en vacances, une question se pose : comment nos plantes vont-elles survivre sans eau pendant notre absence ? Pour que vos plantations continuent de recevoir toute l’eau dont elles ont besoin, plusieurs solutions s’offrent à vous. Vous pouvez emmener vos plantes en pot chez un proche ou demander à un voisin de venir les arroser régulièrement.

Cependant, il se peut que personne ne soit disponible pour prendre soin de vos plantes. Dans ce cas, pas de panique ! Voici la solution idéale pour que vos plantes continuent de recevoir de l’eau pendant votre absence. Ainsi, vous pourrez profiter de votre séjour en toute sérénité et retrouver vos belles plantations fleuries et hydratées à votre retour.

Crédit photo : iStock

Un gel d’arrosage

Pour maintenir vos plantes hydratées, pensez au gel d’arrosage, aussi connu sous le nom d’eau gélifiée. Sous la forme de cubes ou de perles, ce produit permet d’hydrater vos plantes pendant une trentaine de jours, l’idéal si vous partez en vacances pendant plusieurs semaines.

Le principe est simple : il vous suffit de déposer l’eau gélifiée directement sur la terre de votre plante. Comme ce produit est biodégradable, il va naturellement se décomposer au fil du temps et libérer l’eau, qui arrosera votre plante en fonction de ses besoins. Bien qu’il soit possible d’acheter du gel d’arrosage directement dans le commerce, vous pouvez aussi en fabriquer depuis chez vous en suivant une méthode rapide, facile et peu onéreuse. Pour cela, vous aurez besoin de feuilles de gélatine ou d’agar-agar, une substance gélifiante sous forme de poudre que l’on trouve dans certaines algues et que l’on peut utiliser en cuisine.

Crédit photo : iStock

Pour commencer, remplissez une casserole de 500 ml d’eau. Versez l’agar-agar dans l’eau et remuez doucement, puis faites bouillir le tout pendant 30 minutes. Versez ensuite le mélange dans des moules à glaçons ou à muffins en silicone. Attendez ensuite que l’eau refroidisse puis placez les moules dans votre réfrigérateur pendant au moins 4 heures.

Une fois que les cubes sont prêts, vous n’avez plus qu’à arroser vos plantes avant votre départ et à placer l’eau gélifiée directement sur la terre. Selon la température, la durée de votre absence et la taille du pot, déposez un ou plusieurs cubes, et le tour est joué.