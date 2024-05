Voici le département où les courses sont les moins chères de France

Les prix ne sont pas les mêmes d’un département à l’autre et l’un d’entre eux se distingue pour ses prix inférieurs à la moyenne nationale.

En cette période d’inflation, les Français font de plus en plus attention à leurs dépenses. Et cela passe forcément par les courses. Chaque semaine, ils sont des millions à privilégier les prix les plus bas en magasin lorsqu’ils le peuvent. Une méthode indispensable pour beaucoup, mais qui prend du temps. D’autant plus que les étiquettes n’affichent pas le même prix au quatre coins de la France.

Un ticket de caisse pour un caddie identique ne révélera pas le même montant selon qu’il a été rempli à Paris, dans l’Ouest, le Sud ou encore l’Est de la France. Cette disparité dans le prix des produits a été mise en avant par l’institut NielsenIQ et relayée par Le Parisien, lundi 20 mai.

Le quotidien national révèle ainsi sa carte de France des prix les plus bas et des plus élevés. L’offre tarifaire peut varier de plus de 20% selon les départements.

Un caddie moins cher dans l’Ouest de la France

Crédit photo : monticelllo/ iStock

Par exemple, les produits vendus en magasin, tous rayons confondus (produits frais, épicerie, boissons, hygiène…) sont 20,4 % plus chers à Paris qu’ailleurs en France. Cela s’explique par le salaire plus élevé en Île-de-France. De ce fait, les enseignes de distribution gonflent leurs prix, comme l’explique Emmanuel Cannes de l’institut NielsenIQ : « Les enseignes s’adaptent à leur public, en proposant moins de premier prix et de produits de marque distributeur, mais davantage d’articles bios ou premium, bref, l’offre est plus haut de gamme ».

Le prix des courses varie d’un endroit à l’autre dans le reste de la France. On apprend ainsi que la Vendée est le département le moins cher de l’Hexagone pour faire ses courses. Les produits y sont 2,5 % moins chers que dans le reste du pays. « En Vendée, non seulement il y a beaucoup d’enseignes différentes, mais la concurrence est vive, même au sein du réseau de Système U », livre un porte-parole du groupe.

Crédit photo : Drazen Zigic/ iStock

Pour les consommateurs, il est donc plus intéressant financièrement de faire ses courses dans les Côtes d’Armor, l’Île-et-Vilaine, la Mayenne, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres et la Vienne. Ils peuvent également se permettre d’effectuer quelques kilomètres en voiture pour privilégier la meilleure offre en magasin. Cela dit, les enseignes préfèrent s’aligner sur les mêmes prix afin de ne pas risquer de faire fuir les clients.