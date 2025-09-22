Voici le meilleur moment pour aller aux toilettes quand vous êtes dans l'avion

Entre le décollage, l’atterrissage, le service des repas et les files d’attente, il n’est pas toujours évident de savoir quel est le bon moment pour aller aux toilettes dans l’avion. Voici ce que recommandent les hôtesses de l’air.

Quand on prend l’avion, on doit respecter certaines règles. Selon des experts, il existerait par exemple quatre vêtements à bannir au moment de prendre l'avion, pour assurer votre sécurité. En plus de cela, il se passe généralement beaucoup de choses pendant le vol. Les passagers doivent rester assis pendant le décollage, l’atterrissage et en cas de turbulences. À ces moments là, il est notamment recommandé d'ouvrir le hublot pour une raison bien précise.

Au cours du vol, les hôtesses de l’air et stewards font plusieurs allers-retours pour donner des plateaux repas ou des snacks, ramasser les déchets et vérifier que tout le monde est bien attaché.

Crédit photo : iStock

Parmi toute cette activité, une question se pose : quel est le meilleur moment pour aller aux toilettes dans l’avion ? En moyenne, une cabine compte un WC pour 60 passagers, selon Le Figaro. Pour éviter les files d’attente tout en respectant le rythme des hôtesses de l’air, il faut aller aux toilettes au bon moment.

Quand aller aux toilettes ?

Selon les hôtesses de l’air et les voyageurs affirmés, il est recommandé d’aller aux toilettes juste après le ramassage des plateaux repas, que vous soyez dans un vol court (moins de 3 heures) ou long-courrier (plus de 6 heures). City Magazine conseille d’attendre quelques minutes après le repas pour profiter d’un moment plus calme pour vous rendre aux toilettes. En effet, à cet instant, la plupart des passagers s’installent devant un film ou font une petite sieste pendant la digestion.

Crédit photo : iStock

Le deuxième moment stratégique pour se rendre aux toilettes dans l’avion est juste avant l’atterrissage. Anticipez et n’attendez pas que le pilote annonce l’arrivée vers l’aéroport : c’est généralement à cet instant que la plupart des passagers se ruent aux toilettes. Consultez l’heure et allez au petit coin juste avant l’annonce de l’atterrisage, pour être tranquille et profiter de la fin de votre vol.