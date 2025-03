Voici pourquoi vous devez toujours vérifier le rouleau de papier dans les toilettes publiques

Quand il est question d’hygiène à l’extérieur, mieux vaut être prudent. C’est ce que rappelle cet internaute en prenant pour exemple un accessoire que l’on a tendance à oublier aux toilettes.

Vous ne verrez plus jamais les toilettes publiques de la même façon. Et plus précisément, les rouleaux de papier toilette.

Il arrive parfois que vous soyez dans l’urgence et que vous vous précipitiez au petit coin d’un café, d’un restaurant ou de toilettes publiques. Ensuite, il ne tient qu’à vous de choisir de vous asseoir ou non aux toilettes. Mais il y a un petit détail qui a son importance et que tout le monde oublie : le papier toilette.

Sur TikTok, un utilisateur a alerté les internautes et leur a recommandé de prêter une attention particulière à sa couleur.

« J'ai failli avoir une crise de panique », les internautes écoeurés par l’explication donnée

Crédit photo : technocolor94/ TikTok

Dans sa vidéo, l’utilisateur montre un rouleau de papier teinté de petites tâches. Il explique qu’il s’agit des traces de sang laissées par les consommateurs de drogue lorsqu’ils essuient leur aiguilles sales.

Dans les commentaires, beaucoup d’internautes ont exprimé leur dégoût et leur effroi. L’un d’entre eux écrit : « Je relève le siège et je n'utilise jamais de papier dans les toilettes publiques. Merci pour cela. Je vais faire passer le message ». Un autre ajoute : « Cela m'est arrivé, j'ai littéralement failli avoir une crise de panique ».

Dès lors, il existe un risque que le sang soit infecté par une maladie virale qui se transmet aux personnes utilisant le papier. Devant la panique engendrée, le docteur Sermed Mezher avait expliqué sur le réseau social chinois que la transmission d’une maladie représentait un risque « très rare » mais « possible ».

Les experts ne cessent d’alerter sur ce problème outre-Manche. Si vous constatez des tâches similaires, mieux vaut vous abstenir et opter pour des mouchoirs que vous portez constamment sur vous.