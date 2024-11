Voici pourquoi vous devriez mettre des balles de tennis dans votre jardin cet hiver

Au Royaume-Uni, l’équivalent de la SPA a conseillé à ses habitants de disposer des balles de tennis dans leur jardin cet hiver. Un bon conseil à suivre également en France.

L’hiver est bientôt là et malgré l’arrivée du froid et le temps maussade, il n’est pas question de délaisser son jardin, bien au contraire. Vos plantations ont plus que jamais besoin de soins pour être prêtes à passer l’hiver. À cause du manque de soleil, des températures de plus en plus froides et du temps maussade, cette saison est particulièrement difficile pour les végétaux.

Pour les protéger, vous devrez donc installer des paillis et sortir vos voiles d’hivernage. En plus de cela, il existe un autre geste indispensable à faire dans son jardin en hiver : installer des balles de tennis dans son extérieur. Bien que cette astuce puisse paraître insolite, elle a toute son importance. Voici pourquoi.

Crédit photo : iStock

Des balles de tennis dans le jardin

Plusieurs associations, dont la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPECA), l’équivalent de la SPA au Royaume-Uni, conseillent de déposer des balles de tennis dans son jardin en hiver, notamment au niveau des points d’eau. L’objectif : aider les animaux qui peuplent votre jardin à rester hydratés pendant l’hiver.

En effet, avec la baisse des températures, l’eau a tendance à geler rapidement. Elle se raréfie pour les animaux, qui ont pourtant toujours besoin de boire et de se baigner. Si vous installez des balles de tennis sur les plans d’eau de votre jardin, vous favoriserez l’hydratation des animaux. Avec le vent, la balle va bouger continuellement et va ainsi empêcher l’eau de geler. Selon Sud Ouest, les animaux comme les oiseaux, les insectes et les petits mammifères auront donc toujours de l’eau à disposition, et ce même en plein hiver. Pour cela, il vous suffit de déposer des balles de tennis partout où l’eau est susceptible de s’accumuler comme dans les cavités naturelles qui forment des flaques sur le sol.

Crédit photo : iStock

Cette astuce est également indispensable pour aider les poissons et les insectes aquatiques si vous avez un étang, un bassin ou une mare dans votre jardin. Selon Le Figaro, si l’eau gèle, les poissons pourraient souffrir d’un manque d’oxygène. En veillant à ce que l’eau ne gèle pas, vous permettrez une bonne hydratation et oxygénation pour les animaux de votre jardin.

Protéger les animaux en hiver

En plus de cela, il existe d’autres gestes à faire dans son jardin pour aider les animaux à survivre en hiver et les attirer dans votre jardin. Vous pouvez par exemple installer des abris naturels, comme des nichoirs, et attirer les mésanges dans votre jardin, ou des caisses en bois remplies de feuilles mortes pour les hérissons. Déposez également de la nourriture adaptée, comme des graines pour les oiseaux, pour leur fournir une alimentation durable. Si vous avez un chat qui aime passer du temps à l'extérieur, vous pouvez lui installer une cabane chauffée pour lui éviter d'avoir froid en hiver.

Enfin, veillez à laisser une parcelle de votre jardin à l’état sauvage en évitant les produits chimiques et l’éclairage artificiel. De cette façon, de nombreux animaux vont arriver dans votre jardin pour s’abriter pendant l’hiver.