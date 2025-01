Voici pourquoi vous devriez mettre une éponge dans votre machine à laver le linge

Placer une éponge dans votre machine à laver peut vous faire gagner bien du temps et sublimer vos vêtements. Voici comment.

La lessive est une tâche quotidienne. Mais cette dernière peut s’avérer peu efficace lorsque le linge n’est pas nettoyé à votre convenance. Pour cela, il existe une astuce simple et méconnue qui peut tout changer à cette corvée.

Pour ce faire, placez une éponge non abrasive dans votre machine à laver. Se faisant, vous observez un changement dans vos vêtements. Ils sont plus propres tandis que votre lave-linge est mieux entretenu.

L’éponge placée dans votre machine à laver agit comme un aimant. Elle capture toutes les peluches, les poils et autres débris qui se nichent dans vos vêtements et se détachent lors du lavage. De ce fait, tous ces débris s’accumulent sur l’éponge et non pas sur vos vêtements comme cela était le cas jusqu’à maintenant.

Une éponge pour la propreté de vos vêtement et de votre machine

Crédit photo : Detry26/ iStock

En ressortant votre linge de la machine à laver, vous pouvez constater à quel point ils sont dénués de peluches. De plus, cette méthode toute simple fonctionne également très bien avec les poils d’animaux. Une fois encore, l’éponge va capturer les poils de vos animaux de compagnie et les ‘empêcher’ qu’ils ne se collent aux autres vêtements.

Par ailleurs, l’éponge placée dans la machine à laver est aussi un excellent moyen pour préserver le filtre, le tambour et même les canalisations de l’appareil. Avec en prime, une machine plus propre et mieux entretenue.

Ainsi, dès votre prochain lavage, placez-y une éponge classique, non abrasive et sans produits chimiques. Ajoutez ensuite votre linge et lancez le cycle de lavage. Une fois terminée, récupérez l’éponge, imbibée de peluches, poils et fibres, et rincez-la afin de pouvoir vous en resservir la prochaine fois.

Si cette méthode est efficace tant pour votre linge que pour la machine à laver et ses composants, n’oubliez pas qu’elle ne dispense pas d’un entretien régulier (comme le nettoyage du filtre et le détartrage) afin de prolonger sa durée de vie. N’hésitez pas à utiliser plusieurs éponges si le volume des vêtements est conséquent et s’ils sont très sales.