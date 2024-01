Déboucher l'évier : 8 astuces efficaces et simples

Votre évier ne veut plus rien laisser passer ? Voici plusieurs astuces qui vous aideront à le déboucher efficacement !

L’importance de l’évier

Un évier de cuisine en granit noir. Credit : Mariia Kokorina

L’évier est un élément important de toute cuisine qui se respecte. Il fait partie du fameux « triangle d’activité », avec le plan de travail ou l’îlot et le réfrigérateur. Pourquoi est-il si important ? Parce qu’il s’agit de la garantie de la propreté de votre cuisine. C’est grâce à l’évier que vous pouvez laver la vaisselle ou vos légumes. Cela peut paraître anodin, mais essayez de ne pas utiliser votre évier pendant une semaine. Vous ferez alors connaissance avec la saleté et les mauvaises odeurs dans la cuisine, voire dans la maison tout entière si votre cuisine est ouverte.

Malgré l’importance de l’évier, il n’est pas à l’épreuve des pépins. En effet, il n’est pas rare que le siphon de votre évier soit bouché. L’eau ne s’écoule plus, elle commence à élire domicile dans votre évier, jusqu’à ce que ce dernier se retrouve au bord du débordement.

Mais pourquoi l’évier se bouche-t-il ?

Un évier de cuisine noir. Credit : Mariia Kokorina

Tout d’abord, il faut savoir que l’évier bouché est un problème récurrent dans toute cuisine qui se respecte. Il ne s’agit donc pas d’une situation qui ne vous arrive qu’à vous. Ainsi, cessez de vous morfondre et ne versez pas vos larmes pour rien.

L’évier est bouché lorsque les canalisations le sont par ce qui est communément appelé un « bouchon ». Ce dernier n’a rien à voir avec le bouchon de votre bouteille d’eau. En fait, il s’agit d’un mélange de résidus alimentaires, de déchets, de graisse, de crasse et de cheveux.

Cet amas peu ragoûtant, en plus d’être sale, est un véritable fléau pour votre évier. Le bouchon se forme lorsque tous les déchets s’accumulent et restent coincés dans la canalisation d’évacuation. Il empêche l’écoulement de l’eau et transforme votre évier en une petite mare de fortune composée d’eau sale, de résidus alimentaires, de graisse et d’autres joyeusetés.

Lorsque cet élément d’importance capitale n’est plus fonctionnel, c’est tout votre quotidien qui s’en trouve chamboulé. Imaginez-vous entrer dans le palais des délices qu’est votre cuisine pour tester une nouvelle recette que vous avez trouvée sur Internet, mais l’évier est complètement pris par l’eau ! À cela s’ajoute la tonne de vaisselle qui attend d’être lavée, mais qui ne peut pas l’être. Vous devrez faire face à une situation apocalyptique.

La vaisselle n’est pas une tâche dont tout le monde raffole. D’ailleurs, elle n’est pas aussi glamour que dans les films ou les séries. Non. Laver la vaisselle, c’est s’asperger d’eau, et frotter encore et encore. C’est tomber sur un petit morceau de nourriture complètement mouillé, flasque, mou, dont la texture vous donnerait envie de vomir. Faire la vaisselle, c’est mettre la main à la pâte et vous plonger littéralement dans l’évier.

Alors, glamour, non. Mais, utile, oui. Nous connaissons tous ce sentiment de malaise devant une pile de vaisselle sale. Et la vaisselle sale, c’est comme les microbes, ça se multiplie. Ajoutez à cela un évier bouché, et vous vous retrouvez dans une spirale infernale de saleté qui n’est agréable à vivre pour personne. C’est la raison pour laquelle déboucher un évier obstrué par un bouchon n’est pas une tâche à remettre au lendemain. Au contraire, il faut s’y atteler tout de suite, dès les premiers signes d’obstruction.

Bien qu’avoir un évier bouché soit particulièrement gênant, sachez qu’il existe plus d’une astuce pour éliminer ce bouchon qui vous rend la vie dure. D’ailleurs, y remédier est assez simple, si tant est que vous appliquiez les astuces comme il se doit.

8 astuces pour déboucher son évier

Un lavabo dans une cuisine. Credit : kitzcorner

Et si vous endossiez le rôle du plombier et appreniez à déboucher votre évier facilement et rapidement ? Inutile d’enfiler votre salopette, avec ces 8 astuces, vous prendrez moins de temps à déboucher votre évier qu’à enfiler ce vêtement emblématique du monde de la plomberie.

La ventouse

Une femme qui débouche l’évier avec une ventouse. Credit : AndreyPopov

La ventouse est l’outil par excellence de l’apprenti plombier. Si vous ne savez pas de quoi il s’agit, cet outil est composé d’un manche en bois et d’un bout en caoutchouc.

Le principe de la ventouse est simple ! En posant le bout en caoutchouc au niveau de l’évacuation du lavabo, vous créez un vide. Le caoutchouc s’accroche alors et il vous suffit de tirer plusieurs fois, fermement, mais pas trop fort sur le manche de la ventouse. Le vide créé aspire le bouchon ou le déforme pour qu’il se consume dans le tuyau de canalisation pour finir là où il devrait.

L’astuce est de bien accrocher la ventouse pour ne pas laisser le bouchon revenir à sa place si jamais votre outil se détache.

Le mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc

Du bicarbonate de soude dans une coupelle en bois. Credit : ivandzyuba

Le débouchage de l’évier peut être effectué sans utilisation d’huile de coude. Il suffit d’utiliser l’un des nombreux produits DIY que vous pouvez facilement fabriquer avec ce que vous trouverez à la maison.

Le mélange bicarbonate de soude/vinaigre blanc est l’un des produits de débouchage les plus efficaces. Pour réaliser le mélange, il vous faut:

Une demi-tasse de bicarbonate de soude ;

Une demi-tasse de vinaigre blanc.

Les étapes à suivre :

Mélangez et versez le tout dans l’évier. Laissez la solution agir pendant quelques minutes. Cela peut prendre plus ou moins du temps en fonction de l’incrustation du bouchon dans le tuyau de votre lavabo. Une fois toute l’eau écoulée, versez de l’eau chaude afin de nettoyer l’évier et le tuyau de canalisation.

Le furet de plomberie

Un évier de cuisine, un robinet et différents ustensiles de cuisine. Credit : Andrii Borodai

Les bouchons peuvent être une véritable plaie au débouchage. L’un des outils dont l’efficacité a été prouvée à plusieurs reprises est le furet de plomberie. Il s’agit d’une longue tige souple en métal qui rappelle vaguement un tuyau. Il possède une manivelle à un bout et un petit crochet en queue de cochon à l’autre bout. Il peut mesurer plusieurs mètres afin d’aller plus en profondeur dans les canalisations pour trouver le bouchon.

Pour utiliser le furet :

Faites entrer le bout en queue de cochon dans l’évacuation de l’évier. Vous n’avez pas besoin de guide, il vous suffit d’enfoncer le furet encore et encore jusqu’à ce que vous tombiez sur quelque chose qui bloque votre chemin. Tournez la manivelle pour accrocher le bouchon à votre outil. Lorsque vous estimez que le bouchon est bien accroché, tirez sur le furet et retirez-le de là.

Verser de l’eau bouillante dans l’évier

De l’eau qui bout dans une casserole en verre. Credit : zoom-zoom

L’une des solutions les plus simples pour déboucher un évier est de verser de l’eau bouillante dedans. Cela permet de dissoudre la graisse solidifiée qui maintient le bouchon en place et qui tapisse les canalisations. Une fois la graisse éliminée, le bouchon sera directement dissous.

Attention ! Cette solution ne fonctionne que si l’évier n’est pas encore rempli d’eau sale. De ce fait, appliquez-la dès que vous remarquez que votre évier est bouché.

Il faut savoir que cette solution est entièrement sans danger pour vos canalisations. Au contraire, elle peut être appliquée une ou deux fois par semaine pour l’entretien de votre évier.

Le mélange sel et eau chaude

Du sel dans une coupelle en bois sur une table foncée en pierre. Credit : Milan Krasula

Le sel est un produit communément utilisé pour ses propriétés lorsqu’il est question d’entretien. Vous pouvez l’utiliser pour nettoyer votre lave-linge, votre lave-vaisselle, et bien sûr, pour le débouchage de votre évier.

Le sel permet de dissoudre petit à petit le bouchon qui bloque le passage de l’eau.

Versez une poignée de sel dans l’évier avant de verser de l’eau chaude par-dessus. Laissez agir le mélange pendant quelques minutes avant de rincer abondamment.

Remarque : n’importe quel type de sel peut être utilisé pour le débouchage de l’évier, tous les types de sel étant aussi pratiques les uns que les autres en matière d’entretien de la maison. Toutefois, pour l’évier, il est conseillé d’utiliser du sel fin pas cher, pour ne pas vous ruiner et pour lui permettre de s’infiltrer plus facilement dans le conduit.

Le nettoyeur haute pression

Une personne qui nettoie son allée avec un nettoyeur haute pression. Credit : welcomia

Si vous avez un nettoyeur haute pression chez vous, sachez qu’il ne sert pas uniquement à éliminer la saleté et la moisissure sur votre allée. Il peut très bien être utilisé afin de pousser le bouchon jusqu’à ce qu’il atteigne le bout de la canalisation.

Pour cela, placez le nettoyeur haute pression sur l’évacuation de l’évier, avant de le mettre en marche. La pression de l’eau poussera le bouchon assez loin, ce qui débouchera la canalisation. Veillez tout simplement à bien viser et à tenir fermement votre nettoyeur. Sinon, vous risquez d’en perdre le contrôle et de mettre de l’eau partout dans votre cuisine.

Le vinaigre blanc chaud

Une bouteille de vinaigre blanc. Credit : Pikusisi-Studio

Si vous vous occupez souvent de l’entretien de votre maison, alors vous devez sûrement avoir une quantité assez élevée de vinaigre blanc chez vous. Qu’il soit délicieux en cuisine n’enlève rien au fait qu’il soit particulièrement efficace comme produit d’entretien. Cela est dû au fait qu’il possède des propriétés nettoyantes, dégraissantes, et antibactériennes.

Pour éliminer le bouchon qui bloque le passage dans votre évier, faites chauffer une tasse de vinaigre blanc sans qu’il arrive à ébullition. Versez-le ensuite dans l’évier avant de rincer à l’eau chaude.

Le mélange sel, bicarbonate de soude et eau chaude

Du sel, du bicarbonate de soude et une brosse à dents. Credit : Linda Hall

Enfin, vous pouvez très bien additionner l’efficacité des différents produits mentionnés ci-dessus en les combinant. Mélangez du sel, du bicarbonate de soude et de l’eau chaude, puis versez le tout dans l’évier. Attendez simplement que le mélange agisse. Cela peut prendre quelques minutes. Toutefois, si le lavabo est particulièrement bouché, versez le mélange la nuit tombée et ne rincez que le lendemain matin.