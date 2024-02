Votre voiture ne sera plus jamais sale grâce à cette astuce simple et efficace

Si nettoyer sa voiture peut vite devenir laborieux, ce geste est nécessaire si vous voulez garder un véhicule propre. Pour vous faciliter la tâche, voici une astuce simple et efficace pour nettoyer l’intérieur de votre véhicule.

Il n’est pas toujours facile de garder sa voiture propre. L’extérieur peut être dégradé par la pluie, la neige ou la boue tandis que l’intérieur peut être rempli de miettes, de feuilles, de terre, de cheveux et de poussière. Au fil des jours, la saleté s’accumule dans votre voiture et un grand nettoyage s’impose.

Pour nettoyer leur voiture, de nombreux automobilistes utilisent leur aspirateur. Cette astuce est relativement simple à mettre en place. Cependant, vous l’avez sans doute déjà remarqué : l’embout rond d’un aspirateur classique ne permet pas d’aller dans tous les recoins de l’intérieur de votre voiture. Ainsi, vous pouvez passer à côté de diverses saletés et le travail ne sera pas parfaitement terminé. Pour faire en sorte que votre voiture soit totalement propre, voici une petite astuce.

Modifier l’embout de l’aspirateur

Pour avoir accès à tous les recoins de votre véhicule, n’hésitez pas à créer votre propre embout d’aspirateur. Pour cela, rien de plus simple : récupérez le cylindre en carton d’un rouleau d’essuie-tout et écrasez le bout afin de lui donner la forme d’une fente. Emboîtez ensuite la partie ronde du tube en carton dans le tuyau de l’aspirateur pour avoir un embout fait maison.

Crédit photo : iStock

Ainsi, vous pourrez aspirer tous les recoins de votre voiture et le nettoyage sera plus facile. Une astuce simple et efficace qui permet de nettoyer entièrement son véhicule et d’aspirer toutes les saletés pour retrouver une voiture comme neuve.