Si votre signature ressemble à ça, vous n'avez pas confiance en vous selon les psychologues

Pour beaucoup, il s’agit d’un geste anodin. Pourtant, selon la psychologie, une signature est révélatrice de votre personnalité. Voici ce que dit la science.

La signature est une « biographie condensée »

C’est un geste anodin qu’on effectue régulièrement, malgré l’avènement du numérique. Hier encore, pour voter lors des élections municipales, il nous a été demandé. On veut bien sûr parler de la signature. Cette marque manuscrite que l’on retrouve sur les documents permet de valider un texte.

Sauf que la signature, en apparence anodine, en dit plus sur votre personnalité, selon la psychologie. La taille des caractères et la façon de ponctuer une signature sont un reflet de qui vous êtes, affirme le psychiatre et graphologue Jean-Charles Gille-Maisani.

« La signature est une biographie condensée, elle est l'image que le sujet se fait de lui-même ou qu'il veut donner de lui-même. »

La taille de votre signature et sa ponctuation en disent long sur vous

Crédit photo : Liubomyr Vorona/ iStock

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Plus la taille de votre signature est grande, plus elle traduit un égo important. Les spécialistes citent souvent comme exemple la signature de Donald Trump, particulièrement grande et que le président des États-Unis prend plaisir à montrer. À l’inverse, une petite signature révèle une personne timide et introvertie.

Mais ce n’est pas tout. La petitesse de l’écriture partage un trait de caractère similaire avec l’action de biffer, autrement dit, de rayer sa signature.

« Concrètement, cela se manifeste par un trait de stylo qui, au lieu de terminer le nom, revient brusquement vers la gauche ou souligne le mot pour finir par le rayer partiellement ou totalement », précise encore l’expert.

Ces deux détails traduisent un manque de confiance en soi voire même un « refoulement symbolique », ajoute le graphologue. En rayant votre nom, vous tentez, inconsciemment ou non, d’effacer votre présence, complète Le Journal des Femmes. Outre le manque de confiance, ce détail peut aussi être le signe d’une « autocritique sévère. »

Vous y penserez peut-être plus attentivement la prochaine fois que vous signerez un document.