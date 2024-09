Vous ne devriez surtout pas mettre ces fruits et légumes au frigo (et vous le faites sûrement)

Certains fruits et légumes ne supportent pas le froid et l’humidité du frigo. Voici les aliments à conserver à température ambiante.

Quand vous faites vos courses, vous avez l’habitude d’acheter de nombreux fruits et légumes pour faire le plein de vitamines et adopter une alimentation équilibrée. Mais une fois rentré chez vous, où stockez-vous vos aliments ? À température ambiante ou au réfrigérateur ?

Il est important de faire attention au mode de conservation des fruits et légumes. Certains se conservent bien au frigo, comme les poireaux, les brocolis, les champignons, les haricots verts, les choux, les navets et les asperges. Cependant, ce n’est pas le cas de tous. Certains fruits et légumes ne doivent pas être stockés au réfrigérateur au risque de perdre leur saveur, leur texture et leurs nutriments. Voici lesquels.

Les tomates

Nous sommes nombreux à mettre nos tomates au frigo et pourtant, cette mauvaise habitude fait perdre toute la saveur et la texture des fruits. Conservées au réfrigérateur, les tomates deviendront plus molles et farineuses.

Les avocats

L’avocat peut être conservé au réfrigérateur à une seule condition : s’il est déjà mûr. Dans le cas contraire, le froid et l’humidité du frigo vont empêcher l’avocat de mûrir.

Les melons et pastèques

En été, nous avons l’habitude de mettre nos melons et pastèques au frigo pour qu’ils soient bien frais au moment de les consommer. Mais en faisant cela, les fruits vont perdre leurs vertus antixoydantes et leurs saveurs. Conservez-les au frigo uniquement s’ils sont entamés.

Les agrumes

Mettre du citron, des clémentines ou des oranges au frigo est une mauvaise idée. Ces fruits se conservent mieux à température ambiante. Si vous stockez des oranges au frigo, elles vont perdre leur goût, tandis que les clémentines et les citrons ne vont pas réussir à mûrir.

L’ail, l’oignon et l'échalote

Ces condiments sont généralement utilisés pour relever nos plats. Mais s’ils sont conservés au frigo, ils vont perdre tout leur intérêt : l’ail va devenir caoutchouteux, les oignons vont se ramollir et devenir fades et une mauvaise odeur va se répandre dans tout le frigo.

Les carottes et courgettes

Si vous conservez des carottes et des courgettes au frigo, elles risquent de se ramollir. Pour éviter cela et garder leur croquant, veillez à les conserver à température ambiante.

Les aubergines

Si elles sont conservées au réfrigérateur, les aubergines vont devenir molles et farineuses.

Le concombre

Au frigo, le concombre va flétrir et perdre sa saveur. Il sera alors plus difficile de l’éplucher et moins agréable de le cuisiner.

Les patates douces et pommes de terre

Conservées au frigo, les pommes de terre et les patates douces vont avoir tendance à germer et seront granuleuses à la cuisson, car l’amidon va se transformer en sucre.

Les courges

En automne, les courges sont de retour. Pour bien les conserver, il est conseillé de les mettre au frigo uniquement si elles sont entamées. Dans le cas contraire, elles risquent de perdre leurs saveurs.

Les fruits rouges

Si vous avez cueilli des fruits rouges dans votre jardin, ne les conservez pas au frigo. Ils risquent de perdre toute leur saveur. Pensez à les manger rapidement pour éviter qu’ils ne pourrissent trop vite.

Les bananes, mangues, pêches et nectarines

Si vous mettez des bananes au réfrigérateur, elles vont rapidement noircir et perdre leur goût sucré, tout comme les mangues, les pêches et les nectarines.

Les kiwis

Le kiwi est également un fruit qui ne doit pas être stocké au frigo, au risque de flétrir et de perdre tous ses nutriments.

En conclusion, si vous ne voulez pas altérer le goût, la texture ou les nutriments de ces fruits et légumes, ne les mettez pas au réfrigérateur et conservez-les à température ambiante.