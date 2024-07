Voici ce que les Français préfèrent manger en fonction de leur âge, selon une étude

Certains produits alimentaires sont plus ciblés par les consommateurs selon leur tranche d’âge. Quels sont-ils et qui est concerné ?

Les Français n’ont pas les mêmes habitudes de consommation en fonction de leur âge. C’est ce que révèle une enquête réalisée par l’entreprise de sondage d’opinion Harris Interactive pour le Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Cette étude sur l’alimentation est surtout un constat sur l’écart entre les différentes générations concernant les habitudes alimentaires. Ainsi, les 15 à 24 ans déclarent manger « plus régulièrement que la moyenne dans des établissements proposant de la restauration rapide ou dans des restaurants à thème » de type KFC, McDonald’s et autres kebab et pizza, à raison d’une à trois fois par mois.

Capture d'écran. Crédit photo : Harris Interactive

Par exemple, le prix moyen d’un kebab était de 7 euros en 2023 (selon le cabinet Gira Conseil). Un prix plus abordable pour les jeunes dont la plupart sont lycéens et étudiants. Tandis que les fast-food proposent des menus à petits prix (4,95€ chez KFC et 5€ chez McDo).

Les jeunes consomment moins de produits frais

Crédit photo : Anchiy/ iStock

Difficile dans ce contexte de concurrencer les chaînes de restauration rapide. L’étude montre également que les jeunes de cette tranche d’âge consomment moins de fruits et légumes (plus globalement de produits frais) que la moyenne. En revanche, les 15-24 ans consomment beaucoup plus de féculents (89 contre 81 pour les adultes), de produits transformés (44 contre 23) et de plats en conserve (40 contre 31).

Selon Harris Interactive, ces habitudes sont la cause de mauvaises connaissances des produits frais. 20% des 15-24 ans ne sont pas capables d’identifier certains légumes à l’instar de la courgette et du chou-fleur (4% des sondés dans cette tranche).

Capture d'écran. Crédit photo : Harris Interactive

Face à des lacunes concernant l’origine ou les valeurs nutritives d’un produit frais, la majorité des 1058 Français sondés aimeraient un changement. Ils sont ainsi 88% chez les adultes et 83% chez les jeunes à vouloir développer l’information sur les produits alimentaires et la façon de les cuisiner dès l’école primaire.