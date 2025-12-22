Les virements bancaires bloqués durant plusieurs jours à Noël

Durant quatre jours, il vous sera impossible d’effectuer des virements bancaires à cause de la fermeture du système de paiement européen.

Les virements seront suspendus dans toute l’Europe durant quatre jours

À la fin du mois, et d’autant plus en cette période de fêtes de Noël, de nombreux virements sont effectués. Que cela soit pour toucher son salaire, pour payer ses factures, son loyer… il y a mille et une raisons pour faire des virements à ce moment-là. Pourtant, il sera impossible d’en faire.

En effet, les virements interbancaires SEPA seront suspendus du mercredi 24 décembre dès 16h30 jusqu’au lundi 29 décembre. La raison est simple : le système de paiement européen, qu’utilise l'Union européenne, ferme durant cette période. Il en profite pour effectuer une mise à jour qui se fait généralement les week-end et jours fériés. Sauf que cette année, la mise à jour tombe durant les fêtes.

Une fermeture qui n’est pas rare

Crédit photo : Stephan Behnes/ iStock

La France ne sera pas la seule impactée par cette suspension. Ainsi, tous les pays de la zone SEPA seront également touchés. Cette suspension provisoire n’est donc pas rare, comme l’explique la Fédération bancaire française :

« Ce calendrier est connu bien à l’avance notamment grâce aux communications de la BCE [Banque centrale européenne, ndlr] et, en France, du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires. »

Cette date est donc connue des banques depuis septembre 2024. Cela dit, cette suspension ne concerne que les virements standards interbancaires SEPA. Les virements instantanés via Wero restent opérationnels. Tout comme les virements au sein d’une banque.

Malgré tout, pas de panique à avoir. Si vous avez besoin d’effectuer un virement entre le 25 et le 28 décembre, c’est possible. Vous pourrez ordonner le paiement. Cependant, le règlement ne se fera qu’à partir de la réouverture du système, le 29 décembre.

Pour 2026, la fermeture aura lieu le week-end de Pâques, du vendredi 3 au lundi 6 avril inclus, ainsi que le vendredi 1er mai et le vendredi 25 décembre.