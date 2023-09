15 activités à faire absolument à Faro au Portugal

Vous prévoyez de passer un séjour de détente à Faro au Portugalet vous cherchez des activités à faire ? Découvrez 15 idées qui pourraient vous être utiles.

Monastère de Saint-Vincent de Fora vue de nuit Crédit : Wirestock

Vous êtes au bon endroit pour trouver de quoi vous occuper lors de votre prochain voyage à Faro, dans la région de l’Algarve au Portugal. Vous découvrirez ici les activités incontournables à faire dans cette ville encore peu connue des touristes. Pourtant, attractions touristiques, lieux idéaux pour une excursion et activités de plein air sont légion dans cette ville. Comme vous le verrez, certaines activités sont à effectuer durant la journée et d’autres la nuit. Faro peut parfaitement être une destination festive le soir, ce qui vous promet un séjour agréable au Portugal.

Découverte de la place Largo Da Sé

Le centre-ville de Largo Da Sé Crédit : urf

Capitale de l'Algarve, Faro est une ville à découvrir si vous n’êtes jamais allé dans cette région. À votre arrivée, déposez vos valises et faites un tour à la place Largo Da Sé histoire de vous acclimater. Se distinguant par sa rue en pavés, cette place se trouve au cœur du quartier historique de Faro. Elle vous donne l’occasion de rencontrer des locaux amicaux et toujours souriants. Sur place, vous découvrirez d’emblée des sites historiques comme l’ancienne cathédrale de Faro. L’hôtel de ville et le palais épiscopal sont aussi proches si vous désirez y effectuer une visite.

Excursion à la plage Praia de Faro

Une plage déserte avec quelques bateaux dans l’eau Crédit : makaule

Partez en excursion pour une journée ou une demi-journée à la plage de Praia de Faro pour vous détendre avant tout. Pour y aller, louez un vélo en ville et traversez le pont qui relie cette bande de sable pittoresque à Faro. Une fois sur place, vous pourrez vous mettre au surf si vous avez toujours voulu tenter l’expérience. Les amateurs de bons plats se retrouvent généralement dans les restaurants alignés de la zone centrale tandis que les fêtards font le tour des bars. Si vous vous attardez à la plage de Praia de Faro, vous aurez l’occasion d’apprécier un joli coucher de soleil.

Visite de la vieille église de Nossa Senhora do Carmo

La façade de l’église de Carmo à Faro Crédit : Rosshelen

Si vous cherchez une belle église dans la région d’Algarve, l’Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo en fait sûrement partie. Bâtie en 1713, elle est devenue un site touristique apprécié par les touristes avec sa façade baroque. L’intérieur impressionne tout autant avec sa nef unique et ses quatre chapelles latérales recouvertes de bois sculpté et doré. Les aventuriers peuvent se balader à l’arrière de l’église pour contempler la chapelle des os faite avec les ossements et les crânes d’un millier de moines.

Visite de la vieille cathédrale de Faro

La cathédrale de Faro Crédit : Leonid Andronov

La cathédrale de Faro fait aussi partie des attractions incontournables dans la capitale de l'Algarve. Cet édifice du XIIIème siècle regorge de trésors culturels, dont certains fabriqués au XVIIème siècle. Parmi les ornements que vous trouverez, vous manquerez difficilement les sculptures dorées qui embellissent les lieux. Cette église est également connue pour son grand orgue de Sé de Faro. Pour avoir une vue imprenable sur Faro et l’océan Atlantique, il vous suffit de monter dans le clocher pour clore la visite.

Journée de détente à la piscine d'un hôtel

Une femme prenant du bon temps sur une bouée dans une piscine Crédit : Jay-Zynism

Se détendre à la piscine d’un hôtel est un bon moyen de passer une journée de détente avant le départ ou après de longues promenades dans la ville. De plus, les hôtels avec piscine ne manquent pas à Faro et dans la région d’Algarve. Vous pouvez aussi parfaitement choisir ce type d’activité pour une journée ou une demi-journée. Ce sera pour vous une occasion d’apprécier des boissons et des préparations culinaires locales. Comme boisson, vous aurez peut-être du vin blanc typique du pays comme le moscatel de la serra da Arabida du sud de Lisbonne.

Journée d'excursion dans les îles du parc naturel de la Ria Formosa

Des flamencos dans le parc naturel de la Ria Formosa Crédit : franleal

Une excursion dans le parc naturel de la Ria Formosa est à programmer sans hésiter pendant un voyage dans la capitale de l'Algarve. Le littoral de Faro est bordé par des îles, une bande de sable et des lagunes que vous pourrez découvrir en groupe ou en amoureux. Optez pour la plongée dans les eaux peu profondes d’Armona pour découvrir une faune et une flore riches. Une excursion en bateau vous permettra aussi de rencontrer des flamants roses ou encore des aigrettes blanches. Parmi les îles environnantes, celle d’Ilha do Farol vous permettra de découvrir un grand phare et de plages dorées.

Excursion en bateau pour regarder des dauphins

Un groupe de dauphins sautant hors de l’eau Crédit : chrisdorney

Les excursions en bateau font partie des activités incontournables à Faro, dont une en particulier. Une excursion d’observation en mer vous permettra de découvrir de gentils dauphins dans leur habitat naturel. Cinq espèces de delphinidés peuplent les fonds marins environnants Faro.

Pour ce type de circuit, vous embarquerez à bord d’un bateau dans la ville de Faro. Généralement, le capitaine vous emmènera vers les baies et les arches de grès du parc naturel de Ria Formosa.

Balade romantique à l'Ilha Deserta

Plage d’Ilha Deserta avec des parapluies et un phare Crédit : Kimha Vanderheyden

Une balade en amoureux sur une longue plage presque déserte, cela vous dit ? C’est ce qui vous attend à l’Ilha Deserta ou l’île de Barreta. Cet endroit fait partie des plus isolés du parc naturel de la Ria Formosa. La promenade de Santa Maria est celle qui intéresse le plus les touristes. Il s’agit d’un sentier balisé long de 2 kilomètres vous permettant de vous promener au calme. Entre septembre et novembre, il est possible de rencontrer des oiseaux migrateurs comme des spatules. Des excursions en bateau y sont aussi souvent proposées pour visiter l’ensemble des îles du parc.

Tour des bars dans la Rua Conselheiro Bivar durant la nuit

Un groupe d’amis buvant de la bière dans un bar Crédit : Kar-Tr

Le soir, vous aurez le choix entre rester dans votre hôtel ou faire le tour des bars. Pour cela, rendez-vous à la Rua Conselheiro Bivar, la rue la plus animée de la ville de Faro. Elle représente aussi l’épicentre des animations nocturnes dans la capitale de l'Algarve. Des tapas, des bières, des cocktails et toute une collection de boissons y sont proposés. Vous pouvez vous rendre à l’Aperitivo Bar ou au Bar CheSsenta pour assister à des concerts et apprécier des boissons locales. Le Bohème est aussi une adresse à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent déguster des bières artisanales.

Visite du Museum municipal de Faro

Aperçu du musée municipal de Faro avec un toit en for de dôme Crédit : unsplash

Pour les passionnés d’histoire, quoi de mieux que de visiter le musée municipal de Faro ? La découverte de ce lieu vous permettra d’en savoir plus sur l’histoire de la ville, de l’époque romaine à nos jours. Les œuvres conservées dans ce musée incluent des peintures réalisées jusqu’au XXème siècle. En outre, cette étape est l’occasion d’admirer un édifice architectural unique puisque le musée est établi dans un couvent édifié au XVIème siècle.

Visite des ruines romaines de Milreu

Ruine romaine au Portugal Crédit : Cassia Bars

Les passionnés d’histoire ne manqueront pas de rejoindre les ruines romaines de Milreu. Devenues un site touristique, ces ruines se trouvent à 10 kilomètres au nord du centre-ville de Faro. Le principal intérêt de visiter cet endroit est la découverte d’édifices romains qui font partie des mieux conservés dans le sud du Portugal. Vous y trouverez, entre autres, un temple dédié à la divinité de l’eau et des mosaïques bien conservées.

Balade dans le village des pêcheurs d’Albufeira, une attraction touristique à ne pas manquer

Vue aérienne du village des pêcheurs d'Albufeira Crédit : Jacek_Sopotnicki

Albufeira est certainement l’une des plus intéressantes stations balnéaires des côtes de l'Algarve. Si vous êtes à Faro pour les vacances, pensez à y faire un tour au moins une fois avant votre départ pour vous amuser aussi bien durant la journée que la nuit. Parmi les principales attractions, vous apprécierez la longue plage de la Praia dos Pescadores et the Strip, la rue la plus animée du village, surtout la nuit.

Excursion à la ville de Tavira 60 km à l'ouest de Faro

Le pont historique de Tavira Crédit : Markus Thoenen

À 60 km à l’ouest de Faro se trouve Tavira, la ville qui vous permettra de découvrir des églises, un château, le pont historique le Ponte da Roman et la Gilao. Vous pouvez aussi vous balader dans d'étroites ruelles en pavé, entourées de maisons colorées et recouvertes d’azulejos. La localité est aussi connue pour son train touristique à arrêts multiples permettant de découvrir l’histoire de la ville et ses secrets.

Exploration de la ville de Lagos sur la côte ouest de l'Algarve

De nombreux bateaux à la marina de Lagos Crédit : EunikaSopotnicka

Située à 85.9 km de Faro, la ville de Lagos est incontournable lors de vos vacances en Algarve. La vieille ville est réputée pour ses merveilles architecturales, dont l’église Santa Maria de Lagos et le musée de l’ancien marché des esclaves. De nombreuses activités sont également proposées au fort da Ponta de Bandeira et sur les plages de Lagos.

Découverte de l'Arco da Vila

L’Arco da Vila de Faro durant la nuit Crédit : fazon1

Reconstruit au début du XIXème siècle, l’Arco de Vila est un site touristique de plus en plus visité. Cette arche attire l’attention grâce à une pierre millénaire démontrant un savoir-faire ancestral impressionnant. Une fois arrivé à Faro, vous ne raterez pas cette attraction qui se trouve à l’entrée de la ville.

Comment se rendre à Faro depuis l'aéroport ?

Un avion survolant le ciel portugais Crédit : Yury Karamanenko

Si vous prévoyez de passer vos vacances à Faro, vous serez content de savoir que l’aéroport s’y trouve précisément. En effet, le seul aéroport permettant de rejoindre la région de l'Algarve est à Faro. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de faire des kilomètres avant d’arriver dans votre hôtel. Mieux encore, certains établissements sont accessibles à pied. Sinon, vous pouvez prendre le taxi ou le bus 16 pour rejoindre le centre de la ville. Une fois installée, la location de vélo est plus intéressante pour les balades, sauf si vous prévoyez de rejoindre d’autres villes. Dans ce cas, une voiture sera plus appropriée.

Quels sont les meilleurs hôtels pour loger dans la ville de Faro ?

Une femme touriste joignant son hôtel à pied Crédit : anyaberkut

Vous vous demandez où loger à Faro ? Les hébergements ne manquent pas dans cette ville entre les auberges de jeunesse et les hôtels dans le centre ou au bord de la mer. L’idéal serait de choisir un établissement répondant à vos attentes en termes de confort et à votre budget.