15 choses à faire absolument à Milan

Vous vous demandez que faire à Milan ? Voici 15 choses incontournables pour rendre votre séjour dans la capitale de la mode inoubliable.

1. Visiter le musée des sciences et des technologies Léonard de Vinci à Milan

Statue de Léonard de Vinci devant le musée des sciences et des technologies à Milan. Crédit : Nadtochiy

Visiter le musée des sciences et des technologies Léonard de Vinci est un incontournable pendant votre excursion en famille dans le centre-ville de Milan. Vous découvrirez l’histoire et les inventions de ce célèbre peintre italien à travers une trentaine de maquettes. Pour faire le tour de ce grand musée, vous devrez prévoir une demi-journée complète. N’hésitez pas à prendre des encas si vous venez avec de jeunes enfants. Sur place, vous aurez une salle spécialement aménagée pour les repas en famille à votre disposition.

L’achat de billet pour visiter le musée des sciences et des technologies Léonard de Vinci peut se faire en ligne. Le prix des billets varie entre 7 et 10 euros. Il vous suffira de réserver une date et d’indiquer le nombre de billets dont vous aurez besoin. Faites-vous accompagner par un guide pour mieux profiter de votre visite.

2. Visiter Duomo, la cathédrale de Milan

Superbe vue sur la palazza del Duomo de Milan. Crédit : Xantana

La Piazza del Duomo est située dans le centre-ville de Milan. Cette cathédrale gothique est classée parmi les plus grandes cathédrales catholiques du monde avec ses 11.700 mètres carrés et ses 157 mètres de long. La Piazza del Duomo est en mesure d’accueillir près de 40.000 personnes. À l’intérieur de la Piazza del Duomo, vous trouverez de grandes plaques de marbre foncé, de magnifiques statues, des tableaux représentant différentes scènes religieuses… Cet édifice abrite aussi les squelettes des saints qui ont marqué l’histoire de l’Italie. Une fois que vous aurez terminé la visite de l’intérieur, vous pourrez vous rendre sur la terrasse de la Piazza del Duomo. Celle-ci vous offre une vue imprenable sur toute la ville.

Pour accéder à la terrasse de la cathédrale del Duomo, vous pouvez soit emprunter les escaliers, soit utiliser l’ascenseur. La visite de cet édifice est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Le prix des billets pour une visite de la Piazza del Duomo est de 2 euros pour les moins de 12 ans. Pour les adultes, le prix des billets est de 3 euros. Vous devez réserver vos billets au préalable. Au besoin, un guide pourra vous faire visiter la cathédrale del Duomo.

3. Visiter la Pinacothèque de Brera dans la ville de Milan

La Pinacoteca di Brera, en Italie. Crédit : Manakin

Si vous êtes passionné par l’art, une visite de la Pinacothèque de Brera s’impose pendant votre excursion dans le centre-ville de Milan. Il s’agit d’un des plus beaux musées d’art ancien et moderne d’Italie. La Pinacothèque de Brera se trouve à l’intérieur du palais construit pour les jésuites au XVIe siècle. Des expositions temporaires vous feront découvrir les œuvres d’art réalisées par les plus grands artistes italiens. En voici quelques exemples :

La lamentation sur le Christ mortde Mantegna;

La découverte du corps de Saint-Marc de Tintoret;

Le retable de Montefeltro de Piero della Francesca.

Tous les premiers dimanches du mois, les billets d’entrée pour la Pinacothèque de Brera sont gratuits. Les autres jours, le prix d’un billet est de 12 euros pour les adultes. Le prix d’un billet est de 18 euros pour les jeunes entre 18 et 25 ans venant des pays de l’Union européenne. Vous pourrez choisir entre une visite libre et une visite accompagnée d’un guide touristique. Il est possible de réserver vos billets en ligne.

4. Admirer la cène de Léonard de Vinci à Milan

Cène réalisée par Giacomo Raffaelli. Crédit : sedmak

C’est dans la l’église Santa Maria delle Grazie, dans le centre-ville de Milan, que vous trouverez la fameuse cène réalisée par Léonard de Vinci. Elle figure parmi les meilleurs œuvres de cet artiste. Léonard de Vinci a peint cette œuvre entre 1495 et 1498. Afin de respecter l’ambiance calme de cette petite église, le nombre de visiteurs pour chaque créneau est limité. Vous aurez 15 minutes pour admirer ce tableau pendant votre excursion et découvrir ses détails avec votre guide.

Pour ne pas manquer cette cène lors de votre voyage en Italie, vous devez réserver vos billets. Vous pouvez opter soit pour une visite libre, soit pour une visite guidée. Après avoir admiré la cène de Léonard de Vinci, vous pouvez poursuivre votre visite dans les autres églises de Milan telles que l’église Santa Maria delle Grazie, l’église San Fedele, l’église San Maurizio al Monastero Maggiore, l’église San Giorgio al Palazzo, l’église San Marco de Milan…

5. Passer une journée au bord du lac de Côme à Milan

Magnifique vue sur le lac de Côme, Milan. Crédit : Nicola Colombo

Si vous recherchez un endroit tranquille pour faire un pique-nique en amoureux pendant votre excursion dans le centre-ville de Milan, installez-vous sur les berges du lac de Côme. Il s’agit d’un véritable joyau grâce à son cadre pittoresque et sa vue panoramique. Sur place, vous pourrez vous baigner et faire un bain de soleil toute la journée. Voici les meilleures plages qui bordent le lacde Côme en Italie :

Lac de Côme - la plage de Riva Bianca;

Lac de Côme - la plage de Punta di Grumo;

Lac de Côme - la plage de Lido de Faggetto Miamilayro;

Lac de Côme - la plage de Lido di Ossuccio;

Lac de Côme – la plage d’Onno.

6. Se promener dans le quartier des Navigli à Milan

Vue sur le quartier des Navigli. Crédit : f11photo

Le quartier des Navigili est un passage obligé lors de votre voyage en Italie. Navigili est l’un des meilleurs quartiers au centre de Milan. Vous découvrirez à Navigili le système de canaux utilisé à l’époque pour transporter les diverses marchandises et approvisionner la ville de Milan en eau. Ce système a été inventé par Léonard de Vinci. Aujourd’hui, les habitants et les touristes viennent à Navigili pour se promener et profiter du paysage.

Vous trouverez plusieurs restaurants et bars dans le quartier de Navigili. Pendant la haute saison, le mieux est de réserver votre table en avance. Si vous souhaitez réaliser de belles photos souvenirs, nous vous conseillons d’y venir en fin de journée. Le soir, le quartier de Navigili est plutôt animé. Si vous aimez les sorties nocturnes, ce sera l’occasion de vous amuser et de faire de nouvelles rencontres pendant votre voyage en Italie.

7. Assister à un opéra au théâtre alla Scala de Milan

La scala de Milan. Crédit : stefanopolitimarkovin BNa

Ce théâtre est classé parmi les meilleurs au monde. Il est situé au centre de Milan, dans le quartier de la Piazza della Scala. Vous pouvez vous y rendre en tramway ou en métro lors de votre excursion dans la ville. Il s’agit d’un des monuments emblématiques de l’Italie. Pour le visiter, il n’y a rien de mieux que d’assister à un opéra. Cependant, vous devrez réserver vos billets plusieurs mois à l’avance pour maximiser vos chances d’obtenir une place. Une visite guidée est également un bon moyen de découvrir ce trésor national. Pendant une heure, vous parcourrez ses nombreuses salles, son musée ainsi que son auditorium.

Vous pouvez visiter la scala de Milan tous les jours de 9h à 17h30. Pour le prix d’entrée, vous devrez compter environ 29 euros par personne. Les billets pour le musée de la scala est de 7 euros pour les adultes et 5 euros pour les étudiants et les personnes âgées. Les billets sont gratuits pour les moins de 12 ans. Il convient de réserver vos billets en ligne pour éviter de faire la queue.

8. Se balader dans le quartier de Brera à Milan

Dans les rues de Brera, à Milan. Crédit : luckyj1

Pour découvrir la gastronomie italienne pendant votre voyage, faites un tour dans le quartier de Brera. Outre la fameuse galerie d’art ancien et moderne appelée la Pinacothèque italienne, ce quartier recense aussi plusieurs restaurants et bars branchés. Ils proposent à la carte toutes les spécialités italiennes comme la pizza, les pâtes, le carpaccio, les plats à base d’huile d’olive…

Les balades dans ce quartier de Milan vous permettront aussi d’admirer de jolies ruelles et des maisons datant d’un autre siècle. Les amateurs de photographie auront l’occasion de réaliser de beaux clichés grâce au cadre ainsi qu’au paysage enchanteur du quartier de Brera. Vous pourrez aussi déguster la fameuse glace à l’italienne dans ce quartier.

9. Admirer le décor du château des Sforza en Italie

Le château des Sforza, Milan. Crédit : castenoid

Le château des Sforza figure parmi les monuments emblématiques de l’Italie. Le château des Sforza a été construit par la famille Visconzi en 1358 pour protéger Milan contre les attaques de la ville de Venise. Pendant la renaissance, ce château a accueilli les différents ateliers organisés par Léonard de Vinci.

Pendant votre excursion à Milan, admirer le château des Sforza figure parmi les activités incontournables. Vous adorerez vous promener dans la magnifique cour intérieure du château. Le château des Sforza abrite plusieurs musées :

Le Musée égyptien;

Le Musée de la Préhistoire;

Le Musée des Meubles;

Le Musée des arts décoratifs ;

; La Pinacothèque.

Pendant les hautes saisons, le mieux est de réserver vos billets en amont de la visite. Voici d’autres châteaux à visiter pendant votre voyage en Italie : le château aragonais, le château Castel Sant'Angelo, le château Castel dell'Ovo, le château La Scarzuola…

10. Passer une journée au parc Sempione, Milan

Le parc Sempione, en Italie. Crédit : zagart286

Après une visite du château des Sforza, vous pouvez passer le reste de votre journée au parc Sempione. Il se situe à quelques pas du château. Ce parc aménagé dans les années 1890 adopte le style des jardins anglais. Il s’étend sur près de 47 ha. Vous y trouverez de grands espaces de pelouses parsemés d’arbustes, idéals pour vos moments de détente. Un lac artificiel décore ce lieu pittoresque d’Italie.

Ce parc de Milan abrite également plusieurs édifices, dontl’Arco della Pace, l’Arena Civica, l’Acquario Civico et la Triennale. N’hésitez pas à venir avec un guide pour découvrir l’histoire de ces différentes constructions. Le parc Sempione à Milan est ouvert tous les jours entre 6h30 et 21h.

11. Visiter la galerie Vittorio Emmanuel II

Gallerie Vittorio Emmanuel II Italie. Crédit : Armando Oliveira

Pendant votre excursion à Milan, la visite de la galerie Vittorio Emmanuel II figure parmi les activités à faire absolument. Surtout si vous aimez la mode et les nouvelles tendances. En effet, la galerie Vittorio Emmanuel II abrite plusieurs boutiques de grandes marques comme Louis Vuitton, Prada, Gucci… Sur place, vous trouverez également de petites boutiques marchandes, des restaurants, dont un Mac Donald’s et des bars.

Les promenades dans la galerie Vittorio Emmanuel II sont une occasion de découvrir la richesse culturelle d’Italie. Elles vous permettront aussi d’admirer un décor exceptionnel. La verrière de la galerie se pare d’une mosaïque représentant les quatre continents.

12. Séjourner dans un hôtel romantique à Milan

Un jeune couple dans une chambre d’hôtel. Crédit : Ivanko_Brnjakovic

Milan est une ville très prisée par les amoureux. Vous y trouverez de nombreux endroits romantiquescomme les rues pavées du quartier de Brera, les bars à vin, la Place San Fedele entre la Piazza Duomo et la Via Manzoni…

Pour que votre voyage en amoureux dans cette ville italienne soit encore plus inoubliable, passez une nuit dans un hôtel romantique. Voici les meilleurs endroits où poser vos valises :

L’hôtel Armani Milano;

L’hôtel Heart Milano;

L’hôtel Acca Palace;

Afin que votre voyage en Italie soit sans stress, n’hésitez pas à réserver votre chambre d’hôtel en avance.

13. Faire du shopping dans les rues de Milan

Des chaussures de luxe dans un magasin à Milan. Crédit : AGCreativeLab

Une journée shopping figure aussi parmi les activités à ne pas manquer pendant votre voyage à Milan. Cette ville d’Italie regroupe plusieurs boutiques de prêt-à-porter appartenant aux plus célèbres marques italiennes comme Versace et Gucci. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin dans les rues suivantes :

La Via Montenapoleone;

La Via Montenapoleone;

La Via Montenapoleone;

La Via Montenapoleone.

Dans le centre-ville de Milan, «The Highline Outlet» est l’endroit parfait pour faire vos emplettes avec un petit budget. Et pour clôturer votre journée shoppingen Italie en beauté, passez au Serravalle Designer Outlet ou au FoxTown Outlet.

14. Se promener sur la place des affaires à Milan

La ville de Milan et son Duomo vue du ciel. Crédit : Sean Pavone

Lors de votre voyage à Milan, n’oubliez pas de passer sur la place des affaires. Elle se trouve sur la Piazza Affari, devant le siège de la bourse de Milan. Vous y admirerez l’un des monuments les plus uniques au monde : une statue qui représente un doigt d’honneur de 11 mètres. Ce monument est l’œuvre de Maurizio Cattelan, un sculpteur italien.

La place des affaires est aussi un endroit idéal pour se promener et profiter du soleil pendant de votre voyage en Italie. Vous trouverez plusieurs restaurants pour savourer de bons plats à proximité.

15. Se balader dans les ruelles du «centro storico» de Milan

Un tramway vintage à Milan. Crédit : KavalenkavaVolha

Ces jolies ruelles se situent aux portes de la Piazza del Duomo et s’étendent jusqu’à Castillo Sforzesco. Elles vous feront découvrir la vie animée des Milanais à travers les marchés et les nombreuses boutiques. Pendant votre excursion au «centro storico» d’Italie, vous aurez aussi l’occasion d’admirer ses magnifiques statues et ses fontaines typiques.

Une journée au «centro storico» de Milan vous permettra de goûter aux spécialités gastronomiques de la ville. Des cours de cuisine italienne sont souvent organisés sur place. N’hésitez pas à réserver votre place dès maintenant pour ramener un petit bout de l’Italie après votre voyage. Vous pourrez aussi profiter de votre visite du centre-ville de Milan pour vous détendre et trouver d’autres idées d’activités à faire pour enrichir votre voyage.