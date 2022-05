15 choses à faire absolument en Ardèche

Que faire en Ardèche ? Voici plusieurs idées pour passer de bonnes vacances dans ce département français situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1. Faire du canoë dans les gorges de l’Ardèche

Les gorges d’Ardèche Crédit : RolfSt

Si vous souhaitez faire du canoë pendant vos vacances, rendez-vous dans les gorges de l’Ardèche. Longue de 30 km, cette réserve naturelle vous promet une belle expérience. Pendant la descente en canoë, vous contemplerez un paysage à vous couper le souffle. Vous aurez aussi l’occasion de passer sous le fameux pont d’Arc. Un des monuments les plus emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La descente en canoë dans les gorges de l’Ardèche peut être réalisée en une journée. Cependant, si vous souhaitez découvrir toutes les facettes de ce site, l’expédition vous prendra environ deux jours. Il est préférable de commencer à descendre ces gorges tôt le matin. Pour faciliter vos déplacements, nous vous conseillons de loger à proximité. Vous trouverez plusieurs hôtels du côté de Gaud ou de Gournier. Cependant, il est préférable de réserver votre hôtel en avance pour éviter les risques de désagrément pendant votre voyage.

2. Visiter Tournon-sur-Rhône en famille

La commune de Tournon-sur-Rhône Crédit : Michel PERES

Tournon-sur-Rhône est un passage obligé pendant votre séjour en Ardèche. Dans ce village, la visite du château et de la tour Beauregard figure parmi les meilleures activités à faire. Si vous venez en famille, vous trouverez un bel espace verdoyant idéal pour les pique-niques au sein de la citadelle. Vous pourrez également faire une promenade au cœur du jardin d’Eden. Cet espace d’environ 1 ha abrite une faune et une flore variée.

Tournon-sur-Rhône est une destination prisée par les cyclistes et les adeptes de la randonnée à vélo. En effet, ce village compte plusieurs pistes cyclables dont la Via Rhôna. Celle-ci traverse les vignobles en terrasses considérés parmi les plus beaux de France.

3. Visiter les grottes de l’Ardèche

Une grotte située en Ardèche, France. Crédit : Julia700702

L’Ardèche est connue pour ses nombreux sites géologiques, la plupart se trouvant dans des grottes. La grotte de Chauvet figure parmi les incontournables si vous souhaitez découvrir des peintures et des gravures préservées depuis des millénaires. La grotte de Chauvet a été découverte en 1994 et s’inscrit aujourd’hui au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Outre la grotte de Chauvet, la visite de la grotte d’Aven Marzal est aussi une activité incontournable pendant votre séjour en Ardèche en famille. Elle se trouve au cœur des gorges de l’Ardèche. Ce site comprend un zoo préhistorique et un musée. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Si vous programmez une visite avec un groupe de 15 personnes, vous bénéficierez d’une réduction sur le prix des tickets.

4. Visiter la cité du chocolat Valrhona

Eglise de la tour de Saint Pierre en Ardèche. Crédit : TKphotography64

Au cours de votre voyage en Ardèche en famille, ne manquez pas une occasion de visiter la fameuse cité du chocolat Valrhona. Ce lieu d’exception vous fera découvrir l’histoire de ce produit dont tout le monde raffole au travers d’un parcours interactif. Pendant votre halte, vous pourrez aussi observer les techniques de fabrication du chocolat, savourer des plats salés au chocolat au Comptoir Porcelena, prendre un cours de cuisine avec une équipe de pâtissiers formateurs passionnée…

Une fois votre visite de la cité du chocolat Valrhona terminée, vous pourrez faire quelques emplettes dans sa grande boutique de 2 000 m². Vous y trouverez près de 400 produits pour faire plaisir à vos papilles et combler vos proches de plaisir. Le prix d’entrée pour la cité du chocolat est à partir de 3 euros.

5. Admirer le paysage au parc naturel régional des monts d’Ardèche

Vue sur la vallée et les montagnes à Gourgon. Crédit : Rudolf Ernst

Grimper au sommet des monts d’Ardèche figure aussi parmi les activités à ne pas manquer pendant votre séjour. Cette excursion vous fera découvrir le cadre enchanteur de ce parc naturel régional le plus fréquenté de France. Il s’étend sur le côté ouest du département et rassemble plusieurs communes, dont la Haute-Loire.

Pendant votre promenade aux monts d’Ardèche, vous pourrez admirer un paysage verdoyant, digne d’une carte postale. Vous découvrirez aussi un patrimoine culturel d’exception et rencontrerez des agriculteurs passionnés par leur métier. N’oubliez pas de passer à Péreyres à la fin de la journée. Ce site abrite la fameuse cascade du Ray-Pic dont la hauteur fait près de 60 mètres.

6. Se promener à Annonay en famille

La Place de la Liberté à Annonay, France. Crédit : Eric Bascol

Si vous souhaitez rencontrer du monde pendant vos vacances en famille en Ardèche, rendez-vous dans la commune d’Annonay. Elle compte plus de 16.000 habitants. Dans cette localité, vous trouverez des restaurants, des bars, des boutiques… Vous pourrez aussi vous balader tranquillement à travers de jolies ruelles, contempler la beauté des maisons bourgeoises du Trachin ou encore visiter la demeure de Nicolas du Peloux.

Annonay est le berceau de la montgolfière. Pour vivre une expérience unique pendant votre voyage en Ardèche, n’hésitez pas à prendre l’envol dans l’un de ces engins. Depuis le ciel, vous profiterez d’une magnifique vue sur toute la ville.

7. Faire de la randonnée en Ardèche

Une famille faisant de la randonnée pédestre en France. Crédit : Halfpoint

Si vous avez soif d’évasion et de liberté, la randonnée est une des meilleures activités à faire. En Ardèche, vous trouverez plusieurs sentiers favorables à cette pratique. Paysages époustouflants, villages abandonnés, jolis coins de rivière… Dame nature a gâté cette région. Voici les plus beaux parcours de randonnée en Ardèche :

Bois de Païolive : une randonnée d’environ 3 heures au départ des Vans ;

Sentiers des gorges de l’Ardèche : un parcours d’environ 5 heures au départ de Labastide-de-Virac ;

Gorges de la Sainte Baume : un parcours d’environ 3 heures au départ de Saint-Montan ;

Grotte des Estinettes : un parcours d’environ 2 heures au départ de Balazuc ;

Serre de Pied-de Bœuf : un parcours d’environ 6 heures au départ de Creysseilles ;

Sentinelle du Coiron : un parcours de 2h30 au départ de Mirabel ;

Lac des Meinettes : un parcours d’environ 3h30 au départ de Cheminas ;

Les balcons de l’Ibie : un parcours d’environ 4 heures au départ de Vallon-Pont-d’Arc.

8. Assister à une fête médiévale au château de Crussol

Les ruines du château de Crussol en France. Crédit : mrstam

Situées dans la commune de Saint-Péray, les ruines du château de Crussol sont de véritables attractions touristiques. En effet, elles dominent entièrement la vallée du Rhône. Les ruines de ce château vous feront découvrir l’histoire de la France vers le début du 12esiècle. Elles s’étendent sur près de 3 hectares. Chaque dernier week-end du mois de juin, une fête médiévale a lieu à Crussol. Concerts, danses, spectacles… Cette fête atypique est à ne pas manquer.

Pendant une visite guidée du château de Crussol, vous serez amené à réaliser plusieurs activités. Vous devrez, par exemple, parcourir son espace naturel préservé, participer aux ateliers spécialement organisés pour les familles, déguster la fameuse glace ardéchoise… Ce site est ouvert toute l’année. Pour plus d’informations sur les activités saisonnières au château, vous pouvez contacter les responsables.

9. Passer une journée à Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche

Le pont d’Arc situé à Vallon-Pont-d’Arc, en Ardèche. Crédit : Jean-Luc Ichard

Si vous programmez un voyage en Ardèche pendant la saison estivale, la commune de Vallon-Pont-d’Arc est une destination à ne pas manquer. D’autant plus si vous passez vos vacances en famille ou entre amis. Voici notre sélection des meilleures activités à faire dans cette commune :

Faire du kayak sur les Gorges de l’Ardèche ;

Faire du canoë ;

Faire une balade équestre en pleine nature ;

Visiter le Musée d’Art Contemporain Saint-Martin.

Après une bonne journée dans la commune de Vallon-Pont-d’Arc, vous pourrez savourer un plat traditionnel ardéchois dans un restaurant du coin. Vous y trouverez également plusieurs hôtels pour vous reposer. Cependant, afin d’éviter les mauvaises surprises, il convient de réserver votre hébergement en avance.

10. Faire du camping à Ardèche

Une tente de camping. Crédit : AndyMagee

Pour des vacances en famille réussies en Ardèche, faire du camping est aussi une excellente idée. Cette activité vous permettra de vous rapprocher de la nature, de vous ressourcer et de vous débarrasser du stress engendré par votre train-train quotidien. Plusieurs terrains de camping sont disponibles dans ce département de France. Ils sont sécurisés et réglementés.

Si vous préférez le camping de luxe, vous trouverez plusieurs établissements répondant à vos attentes à Ardèche. Ils mettent à votre disposition des mobil-homes confortables situés dans un petit coin de paradis. En été, les campings d’Ardèche sont souvent bondés. Pour espérer trouver votre hébergement idéal, réserver à l’ avance est fortement recommandé.

11. Visiter le site d’Orgnac en Ardèche

La grotte de Saint Marcel, Ardèche Crédit : Pierrick Lemaret

Le site d’Orgnac est un complexe majestueux à voir absolument pendant votre séjour en Ardèche. Ce lieu comprend un musée préhistorique, l’aven et la Cité de la Préhistoire. Outre la visite guidée du site, d’autres activités divertissantes à faire en famille sont accessibles. Vous pourrez, par exemple,faire de la spéléologie, réaliser un shooting photo ou tout simplement profiter du paysage.

La visite du site d’Orgnac est très prisée par les touristes. Pour profiter de ce trésor national pendant vos vacances, le mieux est de réserver vos billets au préalable. Concernant le prix de ces derniers, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la page web de l’office du tourisme.

12. Se baigner dans une rivière de l’Ardèche

Une jolie rivière située en Ardèche, France. Crédit : Jean-Luc Ichard

Pendant vos vacances d’été en Ardèche, les baignades en eau douce figurent aussi parmi les activités à faire absolument. Ce département de France recense plusieurs coins de baignade aussi rafraîchissants que dépaysants.

Les gorges de l’Ardèche figurent parmi les meilleures destinations pour les férus d’eau douce. En effet, à part leurs imposantes falaises de 200 mètres de haut, elles abritent un petit coin de paradis pour pique-niquer et pratiquer quelques activités nautiques en famille. Le Cirque de Gens est aussi une plage idyllique où vous pourrez passer votre journée. Il se trouve au sud d’Ardèche. Il est aussi possible de vous baigner sous le pont d’Arc. Ce lieu calme et paisible vous réserve une expérience inédite. Les villages de Labeaume et Balazuc abritent aussi de belles plages pour faire une pause rafraîchissante.

13. Se balader dans les plus villages d’Ardèche

Une vieille maison en pierre. Crédit : StefanieDegner

Pour découvrir et redécouvrir Ardèche, il n’y a rien de mieux qu’une balade dans ses villages médiévaux. Voici quelques endroits que vous allez adorer :

Le village de Vogüé ;

Le village de Balazuc ;

Le village de Labeaume ;

Le village de Saint-Montan ;

Le village de Saint-Laurent-Sous-Coiron.

Ces villages situés dans le département d’Ardèche, en France, sont connus pour leur originalité. Leur visite vous permettra d’apprendre l’histoire de la France tout en vivant de bons moments en famille.

14. Skier dans une station d’hiver de l’Ardèche

Un skieur sur la poudreuse. Crédit : Marcin Wiklik

Si vous aimez les sports de glisse, partez à Ardèche pendant les vacances d’hiver. Vous pourrez alors skier, faire de la luge ou pratiquer le snowboard dans un lieu d’exception. La station de la Chavade figure parmi les incontournables. Elle est perchée à 1380 mètres et 1504 mètres d’altitude.

Outre la pratique de vos sports d’hiver préférés, d’autres activités divertissantes vous attendent sur place. Vous pourrez, par exemple, échanger vos expériences avec d’autres pratiquants pendant les après-skis, savourer tranquillement une boisson ardéchoise devant un feu de bois, profiter des diverses animations organisées par la station… Pour être sûr d’avoir une chambre d’hôtel une fois sur place, nous vous conseillons de réserver à l’avance. Afin d’obtenir les informations dont vous avez besoin (prix, équipements disponibles, location de matériel de ski, tarif pour enfants…), n’hésitez pas à contacter les responsables des hôtels à proximité de cette station d’Ardèche.

15. Faire un tour en train en Ardèche

Le train à vapeur d’Ardèche. Crédit : AUFORT JEROME

Vous ne pouvez pas passer un séjour en Ardèche sans faire un tour en train sur le chemin de fer du Vivarais. Il mesure près de 33 kilomètres et relie la commune de Lamastre et la commune Saint-Jean-de-Muzols. Cette activité vous promet un voyage exceptionnel à travers le temps. Il vous fera découvrir le paysage grandiose de la région d’une autre manière.

Pour réaliser ce parcours, il vous suffit de réserver un ticket. Les tours dans ce train à vapeur sont gratuits pour les enfants de moins de 10 ans. Le prix des billets varie entre 19,5 euros et 24 euros pour les adultes. Le prix appliqué aux jeunes enfants âgés entre 10 et 13 ans est de 10 ou 12 euros.